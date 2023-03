Convocan reunión de seguridad en Barranquilla con el Ministerio del Interior por recientes hechos de violencia

Debido a los recientes episodios que han alterado la tranquilidad ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana, el Ministerio del Interior convocó este viernes 31 de marzo a una reunión de seguridad con las autoridades locales, con el objetivo de analizar y diseñar estrategias enfocadas en la prevención de la vulneración de derechos de los ciudadanos.

El encuentro, que se desarrollará a partir de las 9:00 a. m. y dará a conocer sus conclusiones a los medios de comunicación a las 10:00 a. m., contará con la participación del ministro del Interior, Alfonso Prada, en calidad de citante.

En la mesa lo acompañarán el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo; la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; José Fernando Vargas, alcalde de Galapa; Rummenigge Monsalve, alcalde de Malambo; Wilman Vargas, alcalde de Puerto Colombia, y Rodolfo Ucrós, alcalde de Soledad.

“Enmarcado en la protección y atención de acciones que afecten el orden público y la seguridad, el Ministerio del Interior realizó la convocatoria, con el objetivo de analizar y diseñar estrategias interinstitucionales enfocadas en la prevención, que permitan la mitigación de los riesgos y amenazas que vulneren los derechos ciudadanos a la convivencia pacífica, el orden público, la seguridad e integridad de la población del área metropolitana de Barranquilla”, manifestaron en un comunicado desde la Alcaldía de Barranquilla.

Las estrategias que se logren concluir, según las autoridades locales serán incorporadas en los instrumentos de planeación de la convivencia y seguridad del orden departamental y municipales, en los territorios priorizados desde el enfoque integral de intervención que brinda el marco de la seguridad humana.

Cabe destacar que el mandatario de los barranquilleros ha sido enfático en rechazar las intimidaciones de los grupos delincuenciales hacia diferentes gremios y sectores de la ciudad, por lo que ha hecho un llamado a la articulación de todas las instancias para evitar la impunidad y fortalecer la aplicación de justicia.

“Esto se volvió paisaje”

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, fue quien pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto y garantizar la vida de todas las personas en la ciudad, tras las recientes amenazas de alias Negro Ober, encarcelado ahora en una penitenciaría en Caldas y señalado responsable de extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana.

“Es inadmisible que delincuentes condenados sigan amenazando desde diversas cárceles del país. Señores del Inpec: esto se volvió paisaje. Investigaciones, condenas y cárcel para quienes facilitan estos actos”, expresó el mandatario local.

Y agregó que, “ya nos comunicamos con Presidencia, MinJusticia y Policía para que se tomen medidas, mientras hay soluciones de fondo a este problema. La gente clama resultados y el Estado entero debe actuar con urgencia”.

Las amenazas

Alias Negro Ober, a través de un video, aseguró que tomará represalias afectando a inocentes en la ciudad de Barranquilla y otras regiones por la captura de su esposa en Bogotá. Pues, según él, la captura de su esposa es una injusticia dado que ella no tendría nada que ver con sus negocios ilegales.

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos; mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo, y enseguida agregó: “se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga”.

“Si a la Fiscalía no le importa coger a la gente inocente mía, como mi esposa, a mí tampoco me va a importar matar los policías. Les voy a matar comerciante por comerciante en San Martín, Bogotá, Villavicencio, Soledad y Barranquilla”, expresó este hombre, uno de los máximos cabecillas de Los Rastrojos Costeños.