Desde el próximo sábado, 7 de enero, Transmetro retoma su operación y horario habitual en Barranquilla

Este fin de semana, cuando se celebra el puente de reyes, culmina la operación de la Ruta Navideña del Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla, Transmetro, la cual llega a sitios que son atractivos de la ciudad por excelencia en esta época, como son el Gran Malecón del Río y el monumento Ventana al Mundo.

Es así como el servicio Ventana al Mundo termina su operación este puente festivo en el horario de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. el día sábado, 7 de enero, y hasta las 8:00 p.m. el domingo y lunes festivo, 8 y 9 de enero respectivamente, saliendo desde la estación Joe Arroyo.

La Ruta Navideña movilizaba a las personas a sitios atractivos de Barranquilla. - Foto: Transmetro

Normalización Ruta Gran Malecón

Desde la empresa también informaron que a partir de este sábado, el servicio Gran Malecón normaliza su operación para seguir llevando a los barranquilleros, habitantes del área metropolitana y visitantes a este emblemático sitio de esparcimiento y disfrute.

Así las cosas, el viernes 6 de enero se prestará el último servicio Gran Malecón en días hábiles y continuará operando de manera habitual únicamente los fines de semana a partir de las 4:00 p.m. con los últimos despachos a las 9:00 p.m. los días sábados y a las 8:00 p.m. los domingos y festivos.

Esta ruta es despachada desde la estación Joe Arroyo, toma la calle 74, carrera 47, calle 72, Avenida del Río, calle 78A (Rincón Creativo). En este último punto realiza el retorno para tomar nuevamente la calle 72 hasta llegar a Joe Arroyo.

En el corredor del Gran Malecón se disponen dos paraderos, uno cercano al Pabellón de Cristal y el otro ubicado cerca al Caimán del Río.

Transmetro retomará su operación habitual desde el sábado, 7 de enero. - Foto: Twitter de Transmetro Barranquilla

Los paraderos a disposición de los usuarios para esta ruta están ubicados, en el costado oriental, en la calle 72 con carrera 49 Colegio Lourdes; calle 72 # 53 – 40; calle 72 con carrera 54 Hotel El Prado; calle 72 # 57 – 36; calle 72 con carrera 59 Olímpica; calle 72 con carrera 61 Parque Bellavista; calle 72 con carrera 62 Capilla El Buen Pastor; calle 72 # 65 – 182; calle 72 # 70 – 14; Avenida del Río con calle 72, lado norte; Avenida del Río con calle 78, lado norte. Y, en el costado occidental, están en la calle 72 con carrera 68A; calle 72 con carrera 66; calle 72 con carrera 62; calle 72 con carrera 61; calle 72 con carrera 58; calle 72 con carrera 56; calle 72 con carrera 53 y en la calle 72 con carrera 49.

¿Aumentará el pasaje de Trasnemtro?

El pasado miércoles, 4 de enero, se conoció que las directivas del sistema de transporte masivo Transmetro en la capital del Atlántico enviaron una solicitud al Área Metropolitana de Barranquilla para aumentar el precio del pasaje al usuario.

Según una contestación del sistema a los dos operadores (Sistur y Metrocaribe) que habían manifestado preocupación por la decisión del alcalde de la ciudad de no subir por ahora las tarifas, su intención real es que el valor del pasaje se incremente por lo menos 300 pesos, al precio que ya conocen los ciudadanos.

SEMANA consultó con una fuente del sistema y dijo que no se trata de una decisión formal y no hay un pronunciamiento oficial, sin embargo, mediante oficio No. 2084 del 19 de diciembre, ya se había solicitado al AMB el incremento de tarifa al transporte público masivo de pasajeros para la vigencia de 2023.

Actualmente el pasaje en Transmetro tiene un costo de $2.600 de lunes a viernes. - Foto: Transmetro

“El Ente Gestor sugiere que la tarifa al usuario de transporte masivo sea incrementada para la vigencia 2023 entre $200 y $300″, dijo Transmetro a un documento a ambos operadores.

El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, ya se había pronunciado días atrás sobre el tema y manifestó que cada ciudad es autónoma en la decisión de incrementar o no el costo del pasaje en el transporte público y que, teniendo en cuenta el aumento que recientemente se había hecho ya en la ciudad, esperarían un poco más para adelantar dicho proceso.