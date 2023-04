Desmienten cadena de WhatsApp en Barranquilla que alerta sobre lote de medicamento con bacterias mortales

Luego de que un mensaje de WhatsApp se hiciera viral en Barranquilla y alcanzara miles de personas, alertando sobre un medicamento que habría llegado en mal estado a la ciudad y estaría causando la muerte de personas, las autoridades se pronunciaron explicando lo sucedido.

Según el mensaje de audio que se ha reenviado se trata de un lote de Diclofenaco; un analgésico miembro de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos habría llegado afectado con una bacteria e incluso ya había supuestamente causado la muerte de cinco personas.

“Frente a la circulación en redes sociales de mensajes y audios en grupos de WhatsApp, indicando presuntos fallecimientos a causa de una bacteria presente en un lote de un medicamento (Diclofenaco) en Barranquilla, la Alcaldía distrital, a través de su Secretaría de Salud, informa: Se realizaron revisiones de historial clínico, visitas de inspección y vigilancia en IPS de la ciudad, así como consultas nacionales de alertas emitidas por INVIMA y se constató que no hay reporte oficial de fallecidos que estén asociados al uso del medicamento”, dijeron las autoridades.

📢 ¡Cortemos las cadenas para desinformar y generar temor!‼️



🤝A través de la @SecSaludBAQ, constatamos y comunicamos a los ciudadanos, que en Barranquilla no se ha presentado fallecimientos por causa de una bacteria presente en un lote de medicamentos.⬇️https://t.co/tFAE3Fifyn — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) April 11, 2023

Además de asegurar que no hay tal persona fallecida como lo indica el audio aseguraron que a nivel nacional, la entidad encargada de regular el ingreso y distribución de medicamentos en el país, INVIMA, no ha emitido ninguna alerta sanitaria por algún lote de medicamento (Diclofenaco) con partículas, bacterias o algún elemento extraño en su interior.

Aseguran que el medicamento tiene una bacteria mortal - Foto: Getty Images / Kirsty O'Connor - PA Images

Para las autoridades se trata de un mensaje que busca causar pánico y miedo en los ciudadanos e incluso se presume que su origen es del 2017 cuando también las autoridades desmintieron la información.

“La Secretaría Distrital de Salud recomienda que toda aplicación de medicamentos debe ser mediante prescripción de un profesional de la salud y debe ser dispensada en sitios autorizados. La entidad distrital de salud continúa en seguimiento de las visitas de inspección, vigilancia y control en las IPS de la ciudad”, recomendaron desde la secretaria de salud distrital.

El hecho ha sido aprovechado por las autoridades para pedir a la comunidad que por favor no comparta información no verificada por las autoridades oficiales, teniendo en cuenta que en Barranquilla no es primera vez que se difunde información falsa con grave impacto.

El medicamento también es inyectable y se puede usar para reducir los cólicos menstruales o dolores musculares - Foto: Sxc

“Desde la Administración distrital se hace un llamado a la ciudadanía de abstenerse de difundir, compartir y/o reproducir audios, imágenes y/o videos sensibles que puedan generar pánico o desinformación ante situaciones médicas sin investigaciones claras y comprobables”, dijeron desde la alcaldía de Barranquilla en un comunicado.

¿Qué dice el audio?

En el audio habla una mujer que al parecer envía el mensaje a su madre y le dice “Mami, buenas noches, ¿cómo están todos por allá?... mami le mando este audio para que se lo mande a todo el que pueda amigos, familia a todo el mundo que pueda escuchar esto que lo escuche: hay un lote de Diclofenaco en Barranquilla que está saliendo malo al parecer, tiene una bacteria, no compren una diclofenaco para nada”, dice la mujer.

La mujer pidió enviar el mensaje asegurando que las autoridades lo ocultan - Foto: Getty Images

Añadiendo “no se la coloquen si van a la clínica al hospital a lo que sea que por urgencias no permitan que le coloque una Diclofenaco. Hoy el esposo de una compañera murió porque el viernes Santo estaba con un dolor muscular y usted sabe a uno, siempre le ponen la diclofenaco, le colocaron la diclofenaco y el sábado amaneció con la pierna inflamada la nalga inflamada y el domingo ya la tenía negra”, continuó explicando la mujer.

Según dice el hombre fue regresado a un centro asistencial para revisar que había sucedido pero finalmente murió.

“Lo llevaron para hacerle un drenaje un lavado y hoy le dio un paro cardíaco y el muchacho se murió lo trataron de reanimar durante media hora le volvieron los signos vitales, los médicos explicaron que ajá que había durado media hora sin oxígeno en el cerebro y que iba a quedar con complicaciones, pero lo importante que ella decía era que ajá que estaba vivo. Después de 10 minutos el muchacho sufrió dos paros cardíacos y definitivamente falleció”, anotó.

“A veces uno cree que esto no le va a tocar o que esos audios que circulan a veces son propaganda o cosas así, pero no cuando le toca a uno a alguien cercano es que uno se da cuenta de la de la seriedad del caso”, añadió la mujer que pidió difundir el mensaje.