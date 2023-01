Después de 59 años como N.N. una barranquillera recibió su cédula

El que los padres de Carmen Díaz Ramos, no la registraran al momento de su nacimiento, fue el inicio de toda una vida sin documentación y carencias, donde esta era necesaria para por lo menos, por ejemplo, tener acceso a la salud.

A los 59 años, Carmen se ha vuelto muy conocida en Barranquilla luego de lograr conseguir su cédula digital. Hoy la mujer que reside en el popular barrio La Sierrita en la localidad Metropolitana de Barranquilla, siente que “ya existe” y todo gracias a portar por primera vez el documento.

“Mis padres nunca me registraron y yo siempre les decía a ellos que por qué no me registraban. Ellos me decían que no era necesario, solo tenía una partida de bautismo. Así crecí y estudié hasta tercer año y he seguido hasta este tiempo sin cédula”, había dicho la mujer ante los medios.

Carmen recibió por primera vez su cédula y es digital - Foto: Tomada de Twitter @ErikaFontalvo

Este martes 24 del 2023 la mujer nació jurídicamente en una registraduría en la ciudad, con emoción y en vez de llanto, alegría en sus ojos y su rostro.

Las vivencias de Carmen sin su documento de identidad marcaron su vida, una vida que no existía ante los ojos de la ley, pero que en múltiples oportunidades incluso por ese deseo de portar el documento fue defraudada, en una ocasión personas inescrupulosas la estafaron prometiéndole entregarle su cédula.

El proceso se realizó en una registraduría en Barranquilla - Foto: Tomada de Twitter @ErikaFontalvo

La mujer contó que un sujeto le pidió una serie de documentos y la suma de 300 mil pesos para hacerle el trámite y nunca más lo Volvió a ver. Por lo que ahora el registrador Johan Ariza, quien la ayudo en el proceso, aseveró que todo esto se realiza de manera gratuita en las instalaciones de la registraduría.

¿Cómo solicitar la cédula de ciudadanía digital?

El proceso de convertir en digital los documentos de identidad en Colombia inició por parte de la Registraduría Nacional el año pasado. Con este cambio se busca que, de la manera más pronta posible, la mayoría de los colombianos, puedan tener su cédula digital y así hacer más sencillos muchos pasos que al final les traerán muchos beneficios a todos los ciudadanos.

La registraduría ha venido preparando una serie de estrategias para que el proceso de digitalizar el documento de identidad de los colombianos sea todo un éxito, esto con el objetivo de que ya no tenga que expedirse la cédula física amarilla con hologramas tal y como la conocemos actualmente.

Alexander Vega, registrador nacional, había anunció en septiembre de 2022 que daba inicio al proceso para que en todas las sedes de la entidad del país se comience con la medida para que los colombianos empiecen a tener a su cédula digital lo más pronto posible.

El registrador insiste en que este cambio de cédula física a digital traerá beneficios a todos los colombianos, como evitar la falsificación del documento, ya que contará con un sistema biométrico que garantiza la seguridad, evitando suplantación de identidad. Además, es mucho más seguro tener el documento de forma digital para evitar estar sacando una nueva cédula cada vez que se pierda esta.

El más reciente formato, cuya expedición inició en diciembre del 2020, es la cédula digital, que tiene dos versiones: una física elaborada en policarbonato y otra digital que los ciudadanos pueden portar en su dispositivo móvil. - Foto: Registraduría

Para los colombianos que cumplen sus 18 años de edad y aún no tienen este documento, la cédula digital será completamente gratuita, según informó la Registraduría Nacional. Por otro lado, para las personas que tienen su cédula física, el valor del documento digital tendrá un costo de $55.750 pesos.

Las personas que desean iniciar el proceso para obtener su cédula digital encontrarán el pasa a paso y toda la información necesaria en la página oficial de la Registraduría Nacional www.registraduria.gov.co. Ahí mismo se realiza la solicitud de obtención del documento y están los canales digitales para hacer el pago necesario para recibir la nueva cédula.

Luego de ingresar a portal oficial de la registraduría deberá dirigirse a la opción del trámite cédula digital, ahí se deben ingresar los datos personales para poder hacer el pago del trámite. Luego se podrá agendar la cita en una de las sedes de la entidad para que al ciudadano se le tomen las huellas dactilares y las fotos necesarias para el documento.

Después, el sistema permitirá descargar la aplicación oficial de la Cédula Digital Colombia y se activará el documento por medio de código QR o un enlace que llegará directamente al correo electrónico personal asociado por el ciudadano colombiano.

Los medios de pago disponibles para tener la cédula digital son los puntos autorizados de Efecty, SuperGiros, Matrix, Banco Popular y 4-72, pero si el pago lo quiere hacer de forma digital para que sea más rápido y evitar filas, se podrá hacer a través de PSE.

La registraduría le recomienda a todos los colombianos mayores de edad hacer este trámite lo más pronto que puedan, para que puedan tener su documento digital, tener mayor seguridad con su cédula y entrar al nuevo sistema de identificación nacional. Ya que dentro de poco tiempo, todos los colombianos tendrán que tener su cédula de ciudadanía de manera digital.