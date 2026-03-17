Barranquilla

El duro reclamo del gobernador del Atlántico al Gobierno Petro por crisis en el servicio de energía

Eduardo Verano asegura que van 18 meses de incertidumbre.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

17 de marzo de 2026, 10:26 a. m.
Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, con Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, con Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Esteban Vega- Semana / Presidencia

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, hizo este martes, 17 de marzo, un duro reclamo al Gobierno nacional por la crisis de energía que hoy vive no solo su departamento, sino todo el Caribe colombiano. El mandatario departamental sostuvo que hay una incertidumbre energética y que han pasado 18 meses en los que no hay soluciones de fondo.

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“Han pasado 18 meses desde la intervención de @Aire_Energia y la región Caribe sigue esperando definiciones de fondo sobre el futuro de este servicio público tan vital. Los ciudadanos merecen claridad”, cuestionó.

De igual manera, Verano indicó que desde la RAP Caribe han realizado solicitudes al llamado gobierno del cambio para establecer en qué van los procesos de la estabilización energética.

“Está en juego la estabilidad del servicio eléctrico para millones de personas y la competitividad de esta zona del país. Como presidente de la Región Administrativa y de Planificación @rap_caribe, solicitamos mediante una carta al superservicios @felipedurancarr celeridad en las definiciones sobre este proceso”, agregó.

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Insistió en que es necesario que haya mesas de diálogo entre el Gobierno Petro y las autoridades en el Caribe: “También pedimos la convocatoria urgente de una mesa técnica de alto nivel con el Gobierno nacional, gobernadores, alcaldes y actores del sector eléctrico. El Caribe debe estar en la conversación”.

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Empresa Air-e
Empresa Air-e está en la lupa. Foto: Air-e / API

Al finalizar, el gobernador del Atlántico fue claro al decirles a las autoridades del orden nacional que no es posible seguir alargando esta problemática que hoy azota y ahoga a los que residen en la costa Caribe.

“Necesitamos analizar con rigor la situación actual de la empresa, el estado del sistema y las soluciones estructurales que garanticen un servicio confiable y sostenible. Prolongar la incertidumbre no es una opción”, puntualizó.

En varias zonas del Caribe colombiano, la ciudadanía se queja sobre el mal servicio de la energía, pero también de lo costoso que sale para las familias.