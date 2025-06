El presunto triángulo amoroso que terminó en tragedia: investigan a la amante y a la esposa por la muerte de un hombre en un motel

“Él murió dentro de la habitación. No murió en la calle, no murió manejando. Y dentro de la habitación tenía una compañera”, relató Kelly. Esa mujer era cuñada de la esposa de Lino, con quien, según la familia, ya había tenido un tropezón amoroso”.

“La que sería la amante, lo que dice es que ella no tenía la culpa, que la culpa la tenía la esposa, pero esta mañana llamaron a mi tía a decirle que la esposa había golpeado a mi primo”, denunció Kelly.

Según la mujer, la esposa del fallecido no solo no ha dado la cara, sino que “está cobrando el dinero que él tenía por trabajos pendientes”, pero no ha organizado el funeral ni tampoco los trámites en Medicina Legal.