El ranking de la vergüenza: estas son las eternas obras del Atlántico que anunciaron con bombos y platillos, pero aún no las terminan

Actualmente, hay cuatro proyectos de gran envergadura que no han entregado y que preocupan a las comunidades, así como a algunos miembros de la Asamblea Departamental, como la diputada Isabella Pulgar, quien ha realizado un estricto control político a la tercera administración de Eduardo Verano de la Rosa.

“ Lo que estamos viendo es despilfarro, pérdida de tiempo y ausencia de gestión. Gobernar no es solo cortar cintas, también es ejecutar con responsabilidad los recursos de todos los atlanticenses”, advirtió la diputada Pulgar en diálogo con SEMANA , quien no se guardó nada y cuestionó cada una de las actuaciones de la actual administración del departamento.

La Gran Vía: una obra millonaria que “parece pista de motocross”

“Desde la Asamblea he solicitado debates de control político. Ni la Secretaría de Infraestructura ni el contratista han comparecido. La gente merece saber qué está pasando”, señaló.

Ni mercado, ni sazón

El mercado de Sazón Atlántico, en Puerto Colombia, debía haberse entregado en abril de 2023, así lo dijo la entonces gobernadora Elsa Noguera, pero eso no pasó. Luego, el gobernador Eduardo Verano anunció que lo iban a entregar en junio de 2025, pero tampoco cumplió la promesa.

Las obras están detenidas en Mercado Sazón en Puerto Colombia, Atlántico. | Foto: Archivo particular. A.P.I.

“El mercado arrancó bien, pero se detuvo sin explicación. No hay trabajadores, no hay maquinaria, no hay movimiento. Nadie ha dicho qué pasó con los recursos. Todo quedó en silencio desde que salió Elsa Noguera”, expresó.