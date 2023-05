En Barranquilla se irá la luz este 1 de junio: estos serán los sectores afectados por los cortes de energía programados

Las altas temperaturas siguen azotando a la población de la costa norte de Colombia. Barranquilla, sin ser la excepción, lidia con otra situación que acentúa aún más los efectos de la primera: los cortes periódicos de energía. Estos obedecen, en la mayoría de los casos, a reparaciones programadas por la empresa prestadora del servicio, Air-e, a fin de optimizar las redes que permiten la distribución del suministro eléctrico.

Así las cosas, este jueves 1 de junio habrá algunas intervenciones en diversos sectores de la capital del Atlántico .

Varios sectores y subestaciones serán intervenidos. - Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e

El primer trabajo que aparece entre los comunicados por Air-e está el que se desarrollará en el Circuito Centro, el cual comprenderá la jornada establecida de 6:00 a.m. a 10:30 a.m., afectando a lo usuarios en el área entre calles 17 y 38 de la carrera 33 a la carrera 38 (San Roque); entre calles 28 y 37 de la carrera 38 a la 44 (centro); entre calles 5 y 8 entre carreras 41 y 42D (Barranquillita).

Asimismo, también se adelantarán obras en el Circuito Río 11, las cuales se extenderán desde las 10:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Se interrumpirá el servicio de la calle 6 a la calle 29 entre carreras 21 y 40 (Centro, San Roque, Rebolo y Montes) y el sector de la Plaza del Pescado.

Por su parte, en la calle 116 con carrera 34, correspondiente al barrio La Pradera, se realizará mantenimiento de transformadores desde las 7:50 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Finalmente, en el norte de la ciudad, se adecuarán redes en diferentes sectores del barrio Paraíso, así como de Altos de Riomar. Para estos casos los cortes se manifestarán de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. en la carrera 66 con calle 81; de 9:45 a.m. a 11:50 a.m. en la carrera 64C con calle 91; y de 12:15 del mediodía a 2:25 p.m. en la carrera 64 con calle 91.

Air-e anunció suspensiones en Barranquilla y Malambo. - Foto: Suministrada a Semana

En Malambo también habrá sectores intervenidos

Pero Barranquilla no será la única parte del área metropolitana con labores de reparación. Malambo, al sur de la capital atlanticense, también tiene una agenda de arreglos programados para este 1 de junio.

Es por esto que, Air-e anunció la presencia de personal especializado en alta tensión para realizar trabajos de mantenimiento en los equipos eléctricos de la subestación Malambo. Esto se hará de las 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, lo cual traerá consigo la interrupción del servicio en algunos sectores como: Parque Industrial Pimsa; Acesco, Distriplex, Bodegas Muelle Puerto Pimsa, Bodega Colanta, Finca Botánica, Somex, Trefilados de Colombia S.A.S., Ternium, Muebles Milestone, Industria Molinera del Norte, Colombina, Almasa, Codiacero, Automundial S.A., Aje Colombia, Leasing Bancolombia y Perfilería Peralta.

Mientras tanto, la compañía prestadora previene a los usuarios de dos situaciones. La primera tiene que ver con el robo de energía, el cual se está intentando erradicar . Por otro lado, hace algunas recomendaciones para evitar afectaciones a los dispositivos electrónicos.

Si en los próximos días el lugar de residencia no contará con servicio de energía, aquí algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la jornada de mantenimiento:

Cargar al 100 % dispositivos electrónicos como celulares, tabletas o computadores portátiles, la noche previa.

Las personas que se encuentren realizando teletrabajo, se les recomienda buscar un sitio alterno para continuar con sus labores, puede ser el domicilio de un familiar, amigo o compañero que cuente con servicio de energía.

En Malambo también se irá la luz. - Foto: Suministrada a SEMANA por Air-e