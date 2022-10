“Es necesario otras intervenciones”: opiniones sobre los nuevos proyectos en Barranquilla para solucionar los trancones en Alameda del Río

El martes 18 de octubre, la Alcaldía de Barranquilla anunció un nuevo proyecto para dar solución definitiva a los trancones que suelen formarse en el sector de Alameda del Río, en la entrada y salida a la avenida Circunvalar, en Barranquilla.

Las obras, que arrancarían en noviembre, comprenden dos puentes y una rotonda en donde los vehículos podrán entrar y salir de Alameda, conectando con la Circunvalar y con Miramar.

La congestión vehicular en esa zona ha sido una constante de críticas. Hay quienes explican que el reconocido sector de Alameda tuvo falencias en sus diseños y que los problemas actuales estarían arraigados a ellos.

Para el docente de la Universidad del Norte y experto en movilidad, Víctor Cantillo, el anuncio de la administración distrital es una decisión positiva y beneficiosa, pero debe complementarse con otras intervenciones.

“A lo que se refieren es a la solución de la intersección de la Circunvalar con carrera 43. Es la primera parte de la solución. Según describen es una glorieta inferior para realizar los intercambios. Creo que ayudará a mejorar la accesibilidad a la urbanización, pero es necesario complementar con otras intervenciones. Entre ellas mejorar el acceso al transporte público y conexiones con la Circunvalar de la Prosperidad y las carreras 38 y 46″, indicó el experto.

Alameda del Río es un proyecto urbanístico ubicado sobre la avenida Circunvalar entre carreras 38 y 46. Cantillo también concuerda en que el traumatismo vehicular puede tener sus orígenes desde la concepción del proyecto.

“Es un tema de planeación urbana. Es posible anticipar los impactos y tomar las medidas requeridas. Lo que ha ocurrido era absolutamente previsible. Estas inversiones debieron hacerse hace tiempo y no cuando ya el problema se sale de control”, dijo Víctor.

Quienes conocen el lugar, alegan que la infraestructura vial es angosta y, tras de eso, la suelen utilizar como parqueadero.

Por lo anterior, el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, también dio a conocer sobre la construcción de parqueaderos privados para que los propietarios puedan acceder de manera fácil a estos, poniendo fin a la problemática de carros mal parqueados en las vías, bloqueando permanentemente el flujo vehicular.

“Veíamos que había muchos carros mal estacionados sobre la vía porque estos no estaban parqueando en sus diferentes residencias, ya que en su momento no se compraron parqueaderos privados. Hemos instado a la desarrolladora y a los constructores a que pongan parqueaderos privados para que estos puedan ser alquilados o comprados por los propietarios a cuotas y de manera muy fácil, porque en su momento no previeron que esto era una necesidad”, manifestó Pumarejo.

Sol Isaza, periodista y residente del sector, también respalda la idea que planteó el gobierno distrital. Sin embargo, enfatiza en que es una solución a largo plazo y se necesitan acciones que permitan combatir la problemática desde ahora.

“La construcción de dichos proyectos comenzará en noviembre, pero mientras tanto nosotros seguimos aquí con mucha congestión. Personas como yo que tenemos que movilizarnos mayormente en buses, las rutas son muy atrasadas”.

Isaza y otros residentes también coinciden en la necesidad de implementar una medida como el pico y placa para vehículos particulares considerando que en Alameda el Río continúan vendiéndose apartamentos y cada vez más ingresan personas con sus carros lo que supone un aumento en el flujo de automotores.