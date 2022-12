Estas son las recomendaciones en Barranquilla para evitar quemados con pólvora en Navidad y Año Nuevo

La Secretaría de Salud hizo un llamado al no uso de pólvora para prevenir quemaduras en adultos y menores de edad.

A horas de celebrar la Nochebuena, las autoridades de Barranquilla, a través de sus dependencias, reiteraron el llamado al no uso de pólvora para evitar afectaciones a la salud de los ciudadanos e incentivar la sana convivencia, e indicaron que se intensificó el despliegue de seguridad para prevenir emergencias y delitos de cualquier índole en el marco del Plan Navidad.

El secretario de Salud, Humberto Mendoza, destacó que “en esta temporada decembrina y, especialmente, la noche del 24, la Alcaldía de Barranquilla exhorta a los padres de familia, cuidadores y adultos responsables a estar muy pendientes de los niños para evitar todos los riesgos asociados a pólvora, alimentos en descomposición, entre otros”.

El jefe distrital de Salud recomendó a los ciudadanos evitar la fabricación, almacenamiento, venta, transporte y manipulación de pólvora, así como recordó que los niños no deben estar solos en la casa o en la calle, además de no permitir que estén cerca de ollas con agua caliente, tomas de corriente eléctrica, medicinas y lugares donde se puedan tropezar o resbalar.

De igual manera, reiteró la importancia del lavado de las manos con abundante agua y jabón antes de ingerir o preparar alimentos, después de ir al baño, luego de cambiar un pañal o de haber estado en contacto con heces o vómito de una persona enferma o que se sospecha que lo está.

También hizo un llamado a consumir alimentos bien cocidos y de reciente preparación, comprar alimentos y bebidas en lugares confiables, revisar etiquetas, fechas de vencimiento y registro sanitario vigente. A las personas con síntomas gripales les sugiere usar tapabocas y portarlo en sitios con aglomeraciones.

“Cabe recordar que la pandemia de covid-19 sigue registrando casos, por lo que es importante vacunarse con las dosis de refuerzo y segundas dosis para los niños que aún están sin sus esquemas completos”, dijo Mendoza.

”Con estas recomendaciones tendremos una Navidad segura y con bienestar en todas las familias de los barranquilleros”, añadió.

Operativos en las cinco localidades

La Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana realizarán el despliegue de las Caravanas por la Vida, las cuales recorrerán las cinco localidades de la ciudad para la regulación en los barrios con el acompañamiento del equipo de prevención de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Además, estarán realizando el control estricto a la venta ilegal de pólvora, haciendo recorridos por zonas identificadas. Asimismo, el Distrito ha dispuesto recompensas de hasta 1 millón de pesos a quien entregue información sobre lugares de comercialización de pólvora y que permita la captura de responsables de estos hechos.

Dentro de este plan de recompensas, el alcalde Jaime Pumarejo presentó recientemente la estrategia ‘Bono Navideño contra el Delito’, que se concedería a las personas que entreguen información que permita no solo el esclarecimiento de hechos delictivos y la identificación de presuntos delincuentes, sino la prevención y contención de actividades que pongan en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana.

Con esto se busca que desde los mismos ciudadanos proporcionen información sobre ollas de vicio, porte o alquiler de armas, delincuencia reiterativa, entre otros delitos.

La ciudad contará con la operatividad de los 500 nuevos patrulleros recién graduados a través de las becas otorgadas por el Distrito, quienes estarán a disposición para adelantar planes específicos. En total serán 4.000 hombres encargados de la seguridad en Barranquilla y el área metropolitana.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades, se encuentra evitar excederse en el consumo de licor, comprar o manipular pólvora, ser tolerante y respetuoso de las diferencias, no cerrar vías con bailes no autorizados, comprar licor en establecimientos autorizados y de confianza, no conducir bajo los efectos del alcohol y reportar oportunamente a través del 123 cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad y convivencia ciudadana.