Suscribirse

Nación

Estos son los cierres viales en Barranquilla por visita del presidente Gustavo Petro

Las autoridades han tomado medidas de seguridad.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

10 de septiembre de 2025, 4:09 p. m.
La actividad contará con apoyo de personal de movilidad y la Policía Metropolitana de Barranquilla
Cierre de vías por llegada del presidente Gustavo Petro a Barranquilla. | Foto: API

Desde la Alcaldía de Barranquilla se dio a conocer este miércoles, 10 de septiembre, los cierres viales que se realizaron por razones de seguridad tras el anuncio de la llegada del presidente Gustavo Petro. Las medidas especiales que empezaron a regir desde las 7:00 a. m. y se mantendrán hasta las 7:00 p. m. o hasta la finalización de la agenda presidencial en la ciudad.

Estas son algunas de las restricciones que hay en la capital del Atlántico por la llegada del mandatario de los colombianos:

• Prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos.

• Prohibición de cargue y descargue de mercancías.

• Prohibición de circulación de motocicletas con acompañante, hombre o mujer.

• Prohibición de transporte de escombros, desechos, trasteos, cilindros de gas domiciliario y recipientes que contengan líquidos inflamables.

• Prohibición de transporte de personas en platones, carrocerías, partes externas de vehículos o vehículos de tracción animal.

• Prohibición de estacionamiento sobre andenes, zonas verdes o en cualquier espacio público destinado a peatones, recreación o conservación.

• Prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Contexto: De enemigos a negociadores de paz: líderes de Pepes y Costeños se encontrarían cara a cara ante la Dirección Nacional de Inteligencia en Bogotá
Barranquilla Cityscape
Panorámica de Barranquilla. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas medidas rigen en el cuadrante vial que comprende: Vía 40, calle 78, avenida del Río, calle 72, carrera 54, calle 58, carrera 60, calle 80. Los cierres viales se encuentran en los siguientes puntos:

• Calle 72 con Vía 40.

• Calle 72 con la avenida del Río.

• Pabellón de Cristal.

• Calle 78 con la avenida del Río.

• Calle 78 con Vía 40.

Prohibición del uso de drones: se prohíbe el uso de aeronaves no tripuladas (drones) en un radio de dos (2) kilómetros respecto de las vías adyacentes al Pabellón de Cristal, ubicado en la avenida del Río, a partir de las 4:00 a. m. del miércoles 10 de septiembre hasta las 7 p. m. o la finalización de las actividades presidenciales.

“Durante la vigencia de las restricciones establecidas no se podrán utilizar los permisos otorgados por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial relacionados con circulación, estacionamiento, cargue o descargue”, explicaron desde la Alcaldía de Barranquilla.

Contexto: Alcalde Char cuestiona fuertemente mesas de negociación con Los Pepes y Los Costeños, en Barranquilla; esto dijo
Cierres viales en Barranquilla
Cierres viales en Barranquilla. Imagen de referencia. | Foto: A.P.I

Asimismo, indicaron que: “Restricciones de estacionamiento: las restricciones de estacionamiento se aplicarán conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital No. 0477 del 29 de diciembre de 2022, por medio del cual se regula el estacionamiento de vehículos en vías del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”, el cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial: www.barranquilla.gov.co/transito".

Según el Distrito, las personas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas conforme al artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.