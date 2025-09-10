Estos son los cierres viales en Barranquilla por visita del presidente Gustavo Petro

Desde la Alcaldía de Barranquilla se dio a conocer este miércoles, 10 de septiembre, los cierres viales que se realizaron por razones de seguridad tras el anuncio de la llegada del presidente Gustavo Petro. Las medidas especiales que empezaron a regir desde las 7:00 a. m. y se mantendrán hasta las 7:00 p. m. o hasta la finalización de la agenda presidencial en la ciudad.

Estas son algunas de las restricciones que hay en la capital del Atlántico por la llegada del mandatario de los colombianos:

• Prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos.

• Prohibición de cargue y descargue de mercancías.

• Prohibición de circulación de motocicletas con acompañante, hombre o mujer.

• Prohibición de transporte de escombros, desechos, trasteos, cilindros de gas domiciliario y recipientes que contengan líquidos inflamables.

• Prohibición de transporte de personas en platones, carrocerías, partes externas de vehículos o vehículos de tracción animal.

• Prohibición de estacionamiento sobre andenes, zonas verdes o en cualquier espacio público destinado a peatones, recreación o conservación.

• Prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Panorámica de Barranquilla. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas medidas rigen en el cuadrante vial que comprende: Vía 40, calle 78, avenida del Río, calle 72, carrera 54, calle 58, carrera 60, calle 80. Los cierres viales se encuentran en los siguientes puntos:

• Calle 72 con Vía 40.

• Calle 72 con la avenida del Río.

• Pabellón de Cristal.

• Calle 78 con la avenida del Río.

• Calle 78 con Vía 40.

Prohibición del uso de drones: se prohíbe el uso de aeronaves no tripuladas (drones) en un radio de dos (2) kilómetros respecto de las vías adyacentes al Pabellón de Cristal, ubicado en la avenida del Río, a partir de las 4:00 a. m. del miércoles 10 de septiembre hasta las 7 p. m. o la finalización de las actividades presidenciales.

“Durante la vigencia de las restricciones establecidas no se podrán utilizar los permisos otorgados por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial relacionados con circulación, estacionamiento, cargue o descargue”, explicaron desde la Alcaldía de Barranquilla.

Cierres viales en Barranquilla. Imagen de referencia. | Foto: A.P.I

Asimismo, indicaron que: “Restricciones de estacionamiento: las restricciones de estacionamiento se aplicarán conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital No. 0477 del 29 de diciembre de 2022, por medio del cual se regula el estacionamiento de vehículos en vías del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla”, el cual puede ser consultado en la página web de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial: www.barranquilla.gov.co/transito".