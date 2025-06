Extorsiones desbordadas en Soledad: un conductor de motocarro y su ocupante fueron asesinados

Los motocarros que no pagan extorsiones son atacados a bala. | Foto: Suministrada

Una denuncia

“Para todo el mundo es sabido, y más ante tantos escándalos del tránsito que se han visto esta semana, que en Soledad los motocarros no son regulados por el tránsito. ¿Por qué no son regulados por el tránsito? Porque todos los motocarros que tengan un sticker no pueden ser parados por el tránsito municipal, porque eso les da inmunidad", explicó el cabildante.