Barranquilla

Falsos policías cometían millonario robo en casa del norte de Barranquilla: hay cuatro capturados

La Policía Metropolitana recuperó varios elementos de valor.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

12 de agosto de 2025, 5:21 p. m.
Cuatro capturados por la Policía de Barranquilla tras millonario robo.
Cuatro capturados por la Policía de Barranquilla tras millonario robo. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La delincuencia sigue haciendo estragos en Barranquilla. Este martes, 12 de agosto, la Policía dio a conocer la captura de cuatro presuntos delincuentes, quienes estaban cometiendo un millonario robo dentro de una vivienda en el norte de la ciudad.

De acuerdo con la información que entregaron las autoridades, los delincuentes se hicieron pasar por integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía para poder ingresar a una vivienda del barrio El Poblado.

Una vez en su interior, amordazaron a las víctimas y comenzaron a empacar cada uno de los elementos de valor que encontraron a su paso. En ese momento, la Policía Metropolitana fue alertada.

Contexto: Asesinan a joven futbolista por robarle su celular: esta es la historia

Los policiales llegaron y desplegaron todo el operativo, logrando la captura de estos sujetos por los delitos de hurto agravado y calificado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Entre los capturados se encuentra un sujeto de 38 años, conocido como alias Viejo Abel, quien habría pertenecido al grupo delincuencial común organizado Los Quilleros, dedicado a actividades criminales en Fundación (Magdalena)”, explicó la Policía por medio de un comunicado.

URI de la Fiscalía en Barranquilla.
URI de la Fiscalía en Barranquilla. | Foto: Cortesía - EL HERALDO.

Desde la Policía, dieron a conocer que tras la captura de estos sujetos fueron recuperados varios elementos que habían sido hurtados por estos sujetos que fueron judicializados ante la Fiscalía General de la Nación.

“En el procedimiento se incautaron una pistola, dos revólveres calibre 38 mm, 12 cartuchos, calibre 38 mm, un vehículo Mazda CX-9 y dos chaquetas con escudos alusivos a la Policía Nacional. Asimismo, se recuperaron dos cadenas de oro, tres anillos de oro, un dije de oro, un arete de oro, un teléfono celular de alta gama y un DVR, elementos avaluados en más de 40 millones de pesos”, detallaron las autoridades judiciales.

Al mismo tiempo, la institución policial señaló que los capturados “registran en conjunto 20 anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, fuga de presos, tráfico de estupefacientes, homicidio, destinación ilícita de bienes y daño en bien ajeno”.

Contexto: Muere quinta víctima tras incendio en conjunto residencial en Barranquilla: esto se sabe
Policía de Barranquilla realizando controles en las calles.
Policía de Barranquilla realizando controles en las calles. | Foto: Cortesía.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier situación sospechosa que puedan identificar.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla reafirma su compromiso en la lucha contra la delincuencia e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte su seguridad a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523 y la línea de emergencias 123″, agregaron.

