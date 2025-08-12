Suscribirse

Atlántico

Asesinan a joven futbolista por robarle su celular: esta es la historia

Ocurrió en el municipio de Soledad, Atlántico.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

12 de agosto de 2025, 12:47 p. m.
Adrián Camilo Ospina Fontalvo, de 18 años, asesinado en atraco.
Adrián Camilo Ospina Fontalvo, de 18 años, asesinado en atraco. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La inseguridad en el municipio de Soledad está colapsada por cuenta de los homicidios, los atracos y hasta la extorsiones. La nueva víctima mortal es un joven futbolista que fue asesinado al oponerse al robo de su celular en el barrio Villa Angelita, en el área metropolitana de Barranquilla.

Se trata de Adrián Camilo Ospina Fontalvo, de 18 años, quien fue asesinado la noche del domingo, 10 de agosto, quien fue baleado, cuando se dirigía a visitar a su novia.

De acuerdo con lo que se ha conocido es que el joven iba caminando por una de las calles del barrio, cuando fue abordado por dos sujetos que lo amedrentaron con un arma de fuego para robarle su celular, pero este, al parecer, se opuso y le dispararon.

Ospina Fontalvo recibió dos disparos y quedó tendido en una de las calles del barrio. Luego, lo trasladaron hasta las instalaciones de la Clínica de Los Almendros, pero los médicos confirmaron su deceso por la gravedad de las heridas que sufrió.

Contexto: A hombre le iban a robar su motocicleta, pero le disparó a los delincuentes: un muerto y un herido
El oficial fue trasladado de inmediato al Hospital de la Universidad de Chicago, donde permanece en estado crítico.
El joven recibió un disparo en medio de un atraco en Soledad, Atlántico. | Foto: Getty Images

El cuerpo sin vida del joven fue llevado hasta las dependencias de Medicina Legal, en el sur de Barranquilla, hasta donde llegaron varios familiares de Ospina Fontalvo, quienes bajo el anonimato le contaron a Zona Cero, detalles de lo que ocurrió.

“Adrián estaba acostado en la cama con su mamá, cuando la novia le escribió para que se vieran. Él no quería ir y salió como a la fuerza. Dos minutos después que salió lo mataron a dos cuadras de la casa”, dijo una pariente del joven asesinado.

Al mismo tiempo, señalaron que los residentes de la zona fueron los que les avisaron de lo que había ocurrido.

“Unos vecinos llegaron a la casa y nos avisaron que estaba tirado a dos cuadras”, dijo la mujer.

Clínica Los Almendros, en Soledad.
Clínica Los Almendros, en Soledad. | Foto: Suministrada a SEMANA.

De igual manera, señaló que Adrián era un joven alegre y servicial. Pidieron que el caso no quede en la impunidad y que las autoridades puedan dar con los responsables de este hecho.

“Era un niño de bien, que no se metía con nadie y no tenía problemas. No le gustaba salir de la casa y a veces uno le decía que saliera a distraerse. Era un niño alegre y noble. Estaba reuniendo dinero para comprarle una bicicleta a su sobrina que va a cumplir dos años. Quería ser futbolista profesional y estudiar Fisioterapia", señalaron.

Contexto: Muere quinta víctima tras incendio en conjunto residencial en Barranquilla: esto se sabe

Los hechos de inseguridad en el municipio de Soledad siguen registrándose aun cuando la Policía Metropolitana ha desplegado operativos y controles para poder hacerle frente a la delincuencia.

