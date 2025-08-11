A hombre le iban a robar su motocicleta, pero le disparó a los delincuentes: un muerto y un herido

Los hechos de inseguridad no cesan en el municipio de Soledad pese a los controles y esfuerzos que vienen adelantando desde la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Se conoció que en el barrio Los Robles, sujetos armados llegaron hasta la carrera 23E con calle 77, donde bajo amenazas le quitaron la motocicleta a un hombre. En ese momento, la víctima, al parecer, desenfundó un arma de fuego y le disparó a los criminales, que lograron escapar con rumbo desconocido.

Tras el caso de hurto, fueron alertados los integrantes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para ubicar a los responsables.

En medio de esos controles, los policiales fueron alertados que en las inmediaciones del centro comercial Éxito Metropolitano estaban dos hombres baleados conduciendo una motocicleta.

Los delincuentes, malheridos, se desplomaron por la gravedad de las lesiones que recibieron, por lo que los trasladaron hasta el Hospital Universidad del Norte, en Soledad, donde uno de ellos murió por la gravedad de las heridas.

De acuerdo con las autoridades, el hombre que murió fue identificado como Brandon Stiven Palermo Lerma, mientras que el gravemente herido es Albeiro Elonaer Peña Velásquez, de 32 años, quien se debate entre la vida y la muerte por la gravedad de las lesiones que sufrió.

Las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido. | Foto: Semana

Las autoridades judiciales se encuentran realizando las respectivas investigaciones para determinar si hay más víctimas de estos dos presuntos delincuentes en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla.

Y es que en el municipio de Soledad no solo hay atracos y hurtos de vehículos, sino también casos desbordados de extorsión, donde los establecimientos comerciales han tenido que hasta cerrar sus negocios por la complicada situación.

“Acá, en Los Robles, no solo atracan a uno cuando va saliendo de la casa o sale uno a hacer una diligencia, sino que también se la pasan extorsionando a los comercios porque lo que dicen es que brindan una supuesta seguridad que terminar obligando a que paguen sí o sí”, explicó un músico y residente de la zona.

Al mismo tiempo, precisó que es necesario que las autoridades puedan reforzar la seguridad de la zona.

“Uno llama a la Policía, pero demoran en llegar porque tienen a cargo zonas muy amplias, es decir, dos policías. Tampoco es que puedan hacer mucho para este sector que ha crecido bastante durante los últimos años porque hay unidades residenciales y hasta centros comerciales”, explicó.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.