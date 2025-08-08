Polémica en Barranquilla: decano de Bellas Artes de la UniAtlántico insulta a una periodista

Toda una polémica se ha desatado en Barranquilla durante este viernes, 8 de agosto, cuando se conoció el caso de la periodista Vivián Narváez, del medio de comunicación ZonaCero.com, quien fue insultada por parte de del docente y decano de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, Juan David González Betancur.

El mismo medio de comunicación hizo la grave denuncia entregando los detalles de lo ocurrido e incluso publicaron un video en el que la comunicadora le exige respeto al docente por el trabajo periodístico que viene realizando.

“No solo la cuestionó, sino que en tono agresivo y gesticulando en forma ‘alocada’ trató de impedir que cumpliera su trabajo. Todo se debió a que dicho funcionario paisa no fue ‘entrevistado’ para hacer dicha nota, como si para hacer periodismo había que pedirle permiso a él", explicaron en medio de una publicación.

Al mismo tiempo, precisaron que “su molestia se remonta a la reapertura de Bellas Artes programada para el lunes 4 de agosto a las 8 am, pero como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, debió viajar, fue postergada para el martes 12 del mismo mes”.

De acuerdo con la versión entregada por el mismo medio de comunicación, el docente tuvo una molestia hasta con el equipo de comunicaciones de la Universidad del Atlántico.

“En vista de este cambio de planes, el decano le ‘ordenó’ al departamento de comunicaciones de la Universidad que hiciera la invitación, dirigida por el decano. Los periodistas, como es obvio, le hicieron un borrador en el cual se decía que invitaban el rector y el decano. Lo anterior le provocó la ‘ira divina’ al ‘docente paisa’, quien les dijo que ‘hicieran lo que les diera la gana’“, explicaron en Zona Cero.

Universidad del Atlántico. | Foto: Universidad del Atlántico.

Al parecer, el reclamo se habría dado porque en el cubrimiento del medio de comunicación, el funcionario de la Universidad del Atlántico, no salió en ninguna de las fotografías.

“Este acto estuvo presidido también por el Gobernador encargado Pedro Lemus. En ese acto el decano asistió, pero no salió en las fotos publicadas por Zonacero.com. Por eso el airado, inesperado e inaceptable reclamo a nuestra periodista, conducta que rechazamos de él y cualquier persona", señalaron.

Se conoció que desde la Gobernación del Atlántico y desde la Universidad del Atlántico, le pidieron disculpas a la periodista por lo ocurrido en este caso.