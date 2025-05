Fiscalía dice que Carlos Valencia, secretario de Gobierno de Soledad, recibía supuestas coimas por el robo de tierras

“Debo decirle que jamás he actuado de manera ilegal, que mi hoja de vida es intachable y que nunca he estado involucrado en asuntos delictivos. No tengo conocimiento de estar vinculado a la investigación a la que se hace alusión y, por el contrario, mi actuación oficial ha ido encaminada justamente a evitar este tipo de situaciones. No puede, ni debe inferir usted que sea a mi persona a quien se refieren en tal proceso judicial”, dijo el funcionario.