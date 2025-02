Hija del Nene Mackenzie habla de la angustia que tiene por estar en amenazante panfleto junto a Zair Guette: “Temo por mi vida”

Paula indicó que la situación la ha llevado a empezar el proceso para pedir asilo en otro país, no quiere que le pase nada a ella, pero especialmente a su hija. “Soy mamá y papá, no quiero que esté acá en Colombia”, dijo.

“Lastimosamente, me da miedo Barranquilla. Si estoy aquí es porque no oculto nada ni tengo que esconderme ni nada. Estoy aquí es porque me han puesto dos veces un panfleto y, sí, me extorsionaron (...) Todo el mundo puede pensar lo que quiera, yo no vengo a aclarar nada”, concluyó.