Insólito: dos motorizados por poco mueren degollados en Barranquilla por un cable suelto en la vía

Una verdadera trampa mortal terminó siendo un cable, supuestamente de telecomunicaciones, que cayó en la mitad de una calle en una zona del centro de Barranquilla. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta fueron las víctimas, y resultaron con graves heridas en el cuello producto del impacto con el mismo.

A través de un portal en redes sociales se conoció la denuncia, en la que un hombre, quien se identificó como Juan Solano, asegura que por poco muere decapitado por la línea de metal.

Según su relato, venía en la moto junto con su primo y ambos fueron sorprendidos por el cable. “La moto siguió andando y reposó en un carro que estaba estacionado”, dijo el joven.

El hecho ocurrió sobre la calle 41 entre carreras 33 y 35 de Barranquilla, cuando ambos hombres cayeron del vehículo al pavimento, causándose laceraciones en varias partes del cuerpo, además de las heridas en el cuello.

La motocicleta terminó chocando con un auto estacionado - Foto: Captura de video de Instagra,

El estado de salud de los afectados es estable; están remitidos en la clínica la Victoria en la ciudad de Barranquilla. La publicación asevera que la comunidad denuncia también que, al igual que el cable que causó el accidente, también hay otras líneas generando peligro, pues se encuentran a muy baja altura o colgando.

¿Medicamento con bacterias?

Luego de que un mensaje de WhatsApp se hiciera viral en Barranquilla y alcanzara miles de personas, alertando sobre un medicamento que habría llegado en mal estado a la ciudad y estaría causando la muerte de personas, las autoridades se pronunciaron explicando lo sucedido.

Según el mensaje de audio que se ha reenviado se trata de un lote de diclofenaco, un analgésico miembro de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos que habría llegado afectado con una bacteria e incluso ya había supuestamente causado la muerte de cinco personas.

La mujer envió un audio que fue compartido por WhatsApp - Foto: Getty Images

“Frente a la circulación en redes sociales de mensajes y audios en grupos de WhatsApp, indicando presuntos fallecimientos a causa de una bacteria presente en un lote de un medicamento (Diclofenaco) en Barranquilla, la Alcaldía distrital, a través de su Secretaría de Salud, informa: Se realizaron revisiones de historial clínico, visitas de inspección y vigilancia en IPS de la ciudad, así como consultas nacionales de alertas emitidas por INVIMA y se constató que no hay reporte oficial de fallecidos que estén asociados al uso del medicamento”, dijeron las autoridades.

Además de asegurar que no hay tal persona fallecida como lo indica el audio aseguraron que a nivel nacional, la entidad encargada de regular el ingreso y distribución de medicamentos en el país, Invima, no ha emitido ninguna alerta sanitaria por algún lote de medicamento (Diclofenaco) con partículas, bacterias o algún elemento extraño en su interior.

Para las autoridades se trata de un mensaje que busca causar pánico y miedo en los ciudadanos e incluso se presume que su origen es del 2017 cuando también las autoridades desmintieron la información.

“La Secretaría Distrital de Salud recomienda que toda aplicación de medicamentos debe ser mediante prescripción de un profesional de la salud y debe ser dispensada en sitios autorizados. La entidad distrital de salud continúa en seguimiento de las visitas de inspección, vigilancia y control en las IPS de la ciudad”, recomendaron desde la Secretaría de Salud Distrital.

Aseguraron que el uso del medicamento causaba la muerte - Foto: Getty Images

El hecho ha sido aprovechado por las autoridades para pedir a la comunidad que por favor no comparta información no verificada por las autoridades oficiales, teniendo en cuenta que en Barranquilla no es primera vez que se difunde información falsa con grave impacto.

“Desde la Administración distrital se hace un llamado a la ciudadanía de abstenerse de difundir, compartir y/o reproducir audios, imágenes y/o videos sensibles que puedan generar pánico o desinformación ante situaciones médicas sin investigaciones claras y comprobables”, dijeron desde la Alcaldía de Barranquilla en un comunicado.