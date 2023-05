La otra historia por la muerte de un presunto ladrón abatido por la Policía en Barranquilla

A las afueras de Medicina Legal en Barranquilla, Natalia Torres, hermana del joven que murió abatido por la Policía en el sector del Golfo, en el barrio Rebolo, en donde se registró una balacera, contó su versión de los hechos indicando que estuvo allí y su hermano era inocente.

La mujer manifestó que su hermano era un menor de edad de 17 años y que al momento de los hechos se encontraba en su casa durmiendo, pero el estropicio de lo que ocurría en la calle lo despertó.

Esa acción de su hermano, dice, fue su error, porque justo cuando se despierta, según ella, venían los uniformados en la persecución de los presuntos delincuentes que habían cometido un hurto, los jóvenes perseguidos se subieron hasta los techos de las casas para huir y en el relató aseguró que los oficiales entraron hasta su casa y le dispararon a su hermano.

“En la casa hay pruebas, que como dice el comandante de la Policía que mi hermano se levantó contra ellos, eso es mucha mentira, porque él estaba durmiendo, pasa el policía y entra a mi casa y le dispara”, dijo la mujer al medio local ZonaCero.

En ese momento, según Natalia, el joven se atemorizó y salió corriendo, fue así como con la bala en su cuerpo se subió entonces al techo, donde estaban los jóvenes presuntos asaltantes y ella misma lo bajó.

“Él al verse eso se desesperó y salió corriendo entre medio de los techos y yo como pude lo bajé. Cuando lo voy a sacar a la puerta, el policía me lo quita, pero yo no dejo y me puso a que otro policía me jalara y me tirara”, añadió la mujer.

Policías en la zona del ataque - Foto: Suministrada a SEMANA por Policía

En ese momento los oficiales, de acuerdo con lo dicho por la mujer a los medios, fue golpeado por un uniformado también con una piedra en uno de sus hombros, y posteriormente fue llevado al Hospital General Barranquilla, donde murió.

La Policía Metropolitana de Barranquilla dice que el joven fue abatido porque se encontraba dentro de un grupo de jóvenes que cometían un hurto y que al percatarse de la llegada de las autoridades al lugar de los hechos intentaron huir e incluso dispararon contra los agentes.

De acuerdo con el informe oficial que entregaron desde la MEBAR por el mismo caso, los uniformados respondieron al ataque accionando sus armas de dotación y en el intercambio de disparos resultó lesionado el joven, que después murió a causa de la herida a bala.

“En el sector de Puente Covadonga se encontraban unas personas presuntamente hurtando. Al notar la presencia policial huyen hacia el sector del Golfo y es ahí donde atentan con arma de fuego contra uno de nuestros informados y de inmediato se reacciona con el arma de dotación, causándole lesiones a uno de estos presuntos delincuentes”, dijo el coronel Daza.

Coronel Oscar Daza, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla - Foto: Policía

Sin embargo, la Policía explicó que el oficial que resultó herido fue atacado con una piedra y no por los disparos.

Adicionalmente, señalaron que cuando el joven fallecido fue impactado por los oficiales, las autoridades encontraron un arma de fuego en el lugar.

“En el sector se le encuentra un arma de fuego y de inmediato es trasladado a centro asistencial, donde pierde la vida minutos después”, anotó el coronel, sobre el hallazgo del arma y el traslado del joven al centro asistencial.

La muerte del menor desató otra arremetida más grande de parte de la comunidad de la zona y varios vehículos que transitaban por el sector fueron atacados y los conductores atracados.

En los ataques los vehículos resultaron con vidrios rotos, daños en la carrocería y los conductores incluso fueron atracados, lo cual desató que nuevamente la Policía activara rutas de acompañamiento, uniformados encubiertos y otros operativos para resguardar la seguridad del sector.

Así quedó también un taxi que pasaba por la vía y fue atacado - Foto: Tomada de Twitter @primeronoticiaa

Unos videos difundidos en redes sociales de los hechos, deja ver a los jóvenes en medio de la carretera, obstaculizando la vía, abalanzándose a un camión y subiéndose al mismo para atacar al conductor; las imágenes son impresionantes; algunos ciudadanos han asegurado que parece tratarse de las escenas de la popular serie ‘La purga’, y hasta se ha catalogado como un hecho apocalíptico.

Para evitar nuevamente un ataque de tal magnitud, las autoridades anunciaron un dispositivo de seguridad compuesto de varias dependencias de uniformados en la zona, para garantizar la seguridad del sector, que ya se ha convertido en un riesgo para transportadores de carga y para los mismos ciudadanos.

El camión fue atacado con piedras y el conductor fue atracado por jóvenes del sector - Foto: Tomada de Twitter @primeronoticiaa

“Este equipo estará compuesto por miembros de la Unidad de Intervención Policial, Prevención y Educación Ciudadana, Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, Policía Judicial e Inteligencia con agentes encubierto distribuidos por los diferentes sectores del corredor portuario con el fin de contrarrestar el delito, ejecutando planes de prevención y control como registro a personas y vehículos, solicitud de antecedentes”, explicaron desde la Mebar.

Además de los uniformados, en el área de influencia habrá puestos de observación dinámicos con implementación de drones, con el único objetivo de dar con la captura de personas que se dedican al hurto en todas sus modalidades.