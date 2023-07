Desgarrador: una mujer, con su bebé en brazos, hizo fila durante dos días en el Banco Agrario para recibir el subsidio del Gobierno Petro

Delante de ella estaban unas 500 personas, y no había un lugar prioritario para personas como ella, que recién dio a luz. Pensó que se trataría de un trámite largo, pero que podría resolver el mismo día. No fue así. “Nos hablaron de un código; sin embargo, ese código, cuando las personas van al cajero del Banco Agrario, no funciona”, le contó Katherine a SEMANA .

Las demás personas le recomendaron no irse, porque corría el riesgo de perder el lugar ganado, así que en un andén y a la intemperie pasó la noche con su pequeño hijo. No lo hizo sola, ya que más de 1.000 personas se quedaron con ella. “Yo estoy aquí por pura necesidad, porque necesito con urgencia el dinero y traje al niño porque no tengo con quién dejarlo”, señaló. Al otro día, el viernes, las noticias fueron menos alentadoras. Desde el banco les dijeron que el sistema colapsó y que no había otra opción que esperar afuera.