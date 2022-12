“Muy pronto estaré compartiendo con ustedes”: ELN presenta prueba de supervivencia del suboficial de la Armada, Camilo Andrés Córdoba

A través de un video, de 1:15 de duración, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó que tiene en su poder al suboficial de la Armada Nacional, Camilo Andrés Córdoba Arenas, quien fue secuestrado en un retén ilegal en la vía entre Tame y Arauca.

El uniformado iba a bordo de un bus que fue interceptado por hombres armados, quienes obligaron a los pasajeros a descender y luego se llevaron a la fuerza a Córdoba, con rumbo desconocido el pasado 13 de diciembre.

Diciendo su nombre completo, número de cédula y cargo inicia la grabación en la cual el suboficial dice estar en buenas condiciones de salud y que ha recibido buen trato por parte de sus captores.

“El 13 de diciembre fui retenido por el frente de guerra oriental del ELN, cuando hacían control territorial en la vía de Tame (Arauca). He gozado de buna salud, he tenido un trato digno acorde a los derechos humanos, he dormido bien, he comido bien y gracias a Dios no he tenido ningún percance de salud”, dice el suboficial Córdoba.

Los hechos, de acuerdo con lo que se ha conocido, ocurrieron cerca al caserío de Santo Domingo, zona rural del municipio de Tame, donde tiene alta injerencia el ELN. Es de anotar que por esta región, en meses anteriores, se ha presentado el secuestro de integrantes del Ejército, acciones que se ha atribuido esa guerrilla.

Así mismo, el uniformado les envió un mensaje a sus padres y familiares, al parecer con el propósito de darles un parte de tranquilidad, pues manifestó que en poco tiempo podría recuperar su libertar y retornar con ellos.

“Le envío un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos y todas aquellas personas que han estado pendiente de mí. Muy pronto estaré compartiendo con ustedes, no se preocupen, yo me encuentro bien y muy pronto me estaré viendo con ustedes”, agregó.

Frente de guerra oriental del ELN da a conocer prueba de supervivencia del suboficial tercero nabal Camilo Andrés Córdoba Arenas el cuál está en su poder.

El secuestro del militar se conoció dos días después de la culminación de la primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y el ELN, que avanzan en Caracas, Venezuela.

Por ahora, no se conoce la fecha exacta de libración del suboficial, pero desde las Fuerzas Militares indicaron que la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, unidad a la que pertenece el uniformado, ya se encuentra adelantando la investigación respectiva.

“Se están haciendo las gestiones para su liberación”, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al tiempo que añadió: “esperamos que ocurra hoy”. Según el ministro, esta clase de hechos se presentan porque no hay un cese al fuego pactado y el ELN mantiene la presencia en regiones como esta, donde se dio el secuestro del militar. “Es factible que se produzcan hechos de esta naturaleza”, justificó el ministro Velásquez.

Por su parte, la guerrilla del ELN anunció el pasado lunes (19 de diciembre) que hará un cese al fuego unilateral para la época de fin de año. Según dijeron, será a partir del 24 de diciembre a las 6:00 a. m. e irá hasta el 2 de enero de 2023.

SEMANA pudo confirmar la información a través del senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda. El congresista es uno de los negociadores del Gobierno con esa organización armada ilegal, la cual se encuentra en diálogos con el Ejecutivo.

“Saludo esta declaración en la que el Ejército de Liberación Nacional anuncia un alto al fuego unilateral por los días de fin de año como una muestra de buena voluntad para avanzar, no solo en el desescalamiento del conflicto armado, sino en la creación de un clima favorable y de confianza para las conversaciones, diálogos de paz que se adelantan actualmente con el Gobierno nacional”, aseguró Cepeda.