En los municipios no se registraron niños quemados y en Barranquilla solo se presentó un caso de un adulto lesionado.

No se reportan niños quemados con pólvora en Nochebuena en Atlántico; ¿qué dicen las autoridades?

Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del departamento del Atlántico no se reportaron casos de quemados en los 22 municipios.

El balance fue positivo debido a que, durante la celebración de Nochebuena y la madrugada del 25 de diciembre, no hubo niños ni adultos quemados por manipulación de pólvora.

La secretaria de Salud, Alma Solano Sánchez, pidió no manipular la pólvora en la celebración de fin de año, con el objetivo de que no se registren menores quemados o lesionados.

“Seguimos insistiendo con las campañas y mensajes educativos que advierten sobre el peligro de la pólvora. Pedimos a la comunidad un mayor compromiso para no poner en riesgo su integridad con el uso de pólvora”, dijo la funcionaria.

En lo que va corrido del mes de diciembre, el INS ha reportado 17 quemados por pólvora en el departamento.

Por otra parte, en Barranquilla luego de múltiples acciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Salud para el no uso, no manipulación y cero contacto con pólvora en la ciudad, los informes oficiales de las clínicas sobre la atención y recepción de pacientes con quemaduras durante la tradicional noche de Navidad reportan un paciente masculino, de 33 años de edad, con lesiones por pólvora.

De acuerdo con el reporte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital-CRUE-, el paciente ingresó con lesiones y/o quemaduras de primer grado en un dedo de la mano izquierda a causa de manipulación de pólvora.

Según el informe entregado por el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido del mes de diciembre, Barranquilla registra 9 casos relacionados con afectaciones en la salud por el uso de pólvora. Para esta misma fecha en 2021, la ciudad reportó seis casos.

Los barrios donde se han reportado los casos en este mes de diciembre son: Villa Caracas, Las Nieves, Simón Bolívar, La Alboraya, El Carmen, Carrizal, Santo Domingo y Las Gardenias.

El Distrito reitera su llamado en todas las localidades, en especial en Suroccidente, Metropolitana y Suroriente, para tener en cuenta las medidas de prevención y cumplimiento frente al no uso, no venta y cero fabricación y manipulación de pólvora en la ciudad.

“Hacemos un llamado a la sensatez, a la responsabilidad frente al autocuidado de la integridad y la vida. Los casos de quemaduras reflejan que no estamos siendo conscientes del respeto a la vida. Una quemadura deja secuelas no solo físicas, sino afectaciones en la salud mental del lesionado y de sus seres queridos. Nuestra invitación es a que en esta temporada decembrina no escatimemos esfuerzos para evitar lesiones por pólvora”, manifestó el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza Charris.

El jefe distrital de Salud recomendó a los ciudadanos evitar la fabricación, almacenamiento, venta, transporte y manipulación de pólvora. Así mismo, recordó que los niños no deben estar solos en la casa o en la calle, además de no permitir que estén cerca de ollas con agua caliente, tomas de corriente eléctrica, medicinas y lugares donde se puedan tropezar o resbalar.

De igual manera, reiteró la importancia del lavado de las manos con abundante agua y jabón antes de ingerir o preparar alimentos, después de ir al baño, luego de cambiar un pañal o de haber estado en contacto con heces o vómito de una persona enferma o que se sospecha que lo está.

También hizo un llamado a consumir alimentos bien cocidos y de reciente preparación, comprar alimentos y bebidas en lugares confiables, revisar etiquetas, fechas de vencimiento y registro sanitario vigente. A las personas con síntomas gripales les sugiere usar tapabocas y portarlo en sitios con aglomeraciones.