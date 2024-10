Noche de martes violenta en Atlántico: dos mujeres fueron asesinadas en hechos aislados. Las autoridades investigan

Los asesinatos en contra de mujeres en el Atlántico no se han detenido. Durante la noche de este martes, 8 de octubre, se conocieron dos nuevas víctimas de estos hechos sicariales: uno ocurrió en el municipio de Sabanagrande y el segundo en el sector de Caribe Verde, suroccidente de Barranquilla.

Bloody female victim of deadly car accident lying on road, close-up view at body | Foto: Getty Images/iStockphoto