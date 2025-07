Nuevo paso en la polémica paz total de Petro con bandas en Barranquilla: este es el escéptico panorama

Me reuní con Yesid Turbay, secretario de seguridad de @alcaldiabquilla , José Antonio Luque, secretario del Interior de @Gobatlantico y Pura Varela, asesora de seguridad y convivencia de la Gobernación del Atlántico, para coordinar las acciones de un futuro plan de diálogo con las… pic.twitter.com/JzZaaeIDsY

Para el profesor Blanco, “esto no es magia. El problema no es solo anunciar el diálogo, sino demostrar que eso puede traducirse en control territorial, en reducción de la violencia, en confianza ciudadana. Porque si no, puede volverse en contra: la gente puede percibir que el Estado se está arrodillando, que está negociando con los mismos que disparan en los barrios. Ahí el capital político se puede perder muy rápido”.