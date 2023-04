Pilas: al menos cuatro municipios en el Atlántico estarán sin agua tras la ruptura de un tubería en Juan Mina, Barranquilla

La empresa que suministra los servicios públicos de aseo, acueducto y alcantarillado, Triple A, adelanta los trabajos técnicos para solucionar un incidente que se registró en la noche del pasado lunes, 24 de abril, en el corregimiento de Juan Mina, Barranquilla.

De acuerdo con la compañía, a eso de las 9:00 de la noche se rompió una tubería, que ocasionó la fuga de una gran cantidad de agua.

“Estamos atendiendo una fuga que se nos presentó anoche sobre las 9:00 p. m. en la línea de conducción del acueducto costero a la altura de Cayenas”, informaron desde Triple A.

Triple A es la empresa encargada de suministrar el servicio de agua en Barranquilla - Foto: Tomada de Twitter de @SomosTripleA

Semana conoció que al menos cuatro municipios se verán afectados, mientras el personal técnico de Triple A interviene la zona y repara la tubería. En atención a lo anterior, habrá suspensión del servicio en Tubará, Juan de Acosta, Usiacuri y Piojó.

Se estima que ante del medio día de este martes, 25 de abril, se normalice el servicio.

Cortes de luz en Barranquilla

La empresa de energía Air-e informó que en sectores del barrio Altos de Riomar tienen programados trabajos de mejora para este martes, 25 de abril. La finalidad es hacer mantenimiento y cambio de elementos eléctricos.

Durante ciertos periodos de tiempo, algunos usuarios percibirán cortas suspensiones en el servicio de la siguiente manera:

De 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en la carrera 59B con calle 91; de 10:15 a.m. a 12:30 del mediodía y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en la carrera 58 con calle 94; y de 3:30 p.m. a 5:45 p.m. en la carrera 57 con calle 94.

Además, en la calle 30 con carrera 25, en el barrio Montes, se adecuarán redes y punto de conexión de 8:17 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Por otro lado, en sectores del municipio de Juan de Acosta se percibirá interrupción en el suministro de energía de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de la calle 8 a la calle 12 entre carreras 2A y 6. Lo anterior, con el fin de realizar cambio de poste y poda de árboles.

De otro lado, de 8:35 a.m. a 11:00 a.m. técnicos de la compañía trabajarán en adecuación de redes en sectores de Palmar de Varela: carretera a Ponedera con carrera 43 y las fincas Las Alacías, El Diamante, Villa Dore y La Gloria.

Por último, en la calle 41 con carrera 17C, en el municipio de Soledad, habrá obras de construcción de nuevo circuito eléctrico de 8:10 de la mañana a 5:30 de la tarde.

Por su parte, Afinia, filial del Grupo EPM, aseguró que tiene como objetivo prioritario llevar energía de calidad a los habitantes de los 134 municipios donde opera. Para esto, la compañía lleva a cabo su plan de inversiones.

Por esta razón, la empresa anunció una serie de operaciones en el departamento de Bolívar el 25 y 26 de abril, los cuales requieren la interrupción del servicio en los siguientes sectores.

La empresa de energía air-e realizará trabajos de mantenimiento en el Atlántico - Foto: Air-e

Martes 25 de abril

San Jacinto

El equipo técnico desarrollará actividades de poda y renovación postes, para las que se requiere interrumpir el fluido eléctrico entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m., en los corregimientos:

Los Charquitos y Arenas en San Jacinto.

Cartagena

A toda marcha continuarán los trabajos de optimización del circuito Manzanillo 1, para los que se interrumpirá el servicio de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., en el sector de:

Serena del Mar, Conjunto Residencial Barcelona de Indias, Condominio Residencial Terranova, Colegio Británico de Cartagena, Condominio Residencial Laguna Club y Gimnasio Cartagena de Indias.

Bahía Kristal, Parque Residencial Puerta de Las Américas, La Boquilla, sector Arroyo de Piedra, Clínica Capri y el Colegio Jorge Washington.

Habrá interrupción del servicio en varios municipios de Bolívar. - Foto: Cortesía Afinia

Pinillos

Ejecutarán actividades de mantenimiento en la línea de alta tensión que alimenta a este municipio, para las que se debe suspender el fluido eléctrico de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., en la zona urbana y rural de este municipio.

De igual manera, los siguientes clientes de la zona rural de Magangué no tendrán energía: