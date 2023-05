Pilas: más de 20 barrios en el sur de Barranquilla se quedarán sin agua este miércoles 17 de mayo

La empresa de servicios públicos de Barranquilla, Triple A, informó que para este miércoles, 17 de mayo, se realizará la reparación de una fuga en la línea de conducción de 24 pulgadas a inmediaciones de la avenida Circunvalar con la Cordialidad.

En atención a lo anterior, la compañía advirtió que será necesario la interrupción del servicio, desde las 10:00 de la mañana, en los siguientes sectores de Barranquilla:

Varios barrios en Barranquilla tendrán suspensión en el servicio de agua. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las Malvinas, Evaristo Sourdis, 7 de agosto, La Paz, Los Olivos I, Por Fin, Me Quejo, La Manga, La Esmeralda, Los Rosales, Pastoral Social, Lipaya, Ciudad Modesto, Los Ángeles I, II y III, El Pueblo, Ciudadela de Paz, Los Olivos II, Caribe Verde, Bernardo Hoyos, Villas de San Pablo, corredor carrera 38 desde La Pradera hasta la entrada de Juan Mina, Pinar del Río, Villa de la Cordialidad, Zona Franca Zofia, Asoequinos, empresa Ultracen, corredor Cordialidad de Circunvalar hasta villas de la Cordialidad.

“Esperamos finalizar los trabajos alrededor de las 6:00 de la tarde, procediendo a reiniciar bombeo, recuperar niveles e iniciar con el suministro de agua a sectores afectados”, indicaron desde Triple A.

Cortes de luz en Barranquilla

Air-e informó que para este miércoles también se tiene previsto continuar con los trabajos de mantenimiento y pruebas a equipos en la subestación Malambo. Esto como acción preventiva para la continuidad y calidad en la prestación del servicio eléctrico.

En esta ocasión, la labor en la red de alta tensión ocasionará interrupción temporal de energía en los circuitos Tesoro y Pimsa, en los siguientes horarios y sectores:

Circuito Tesoro, de 12:30 del mediodía a 5:30 p.m.: La Luna, Villa Rica 1, Villa Rica 2, Tesoro, Centro, Magdalena, El Manguito, Villa Esther, El Diamante, San Sebastián, San Juan, La Manga, Palmarito, El Pradito, carrera 16 con calle 16 (La Popa), entre calles 4 y 7 de la carrera 6 a la carrera 8 (San Jorge), carrera 9A sur con calle 4A (Malambito), carrera 5 con calle 4 (Colombia), entre calles 5 y 5A de la carrera 8 a la carrera 11 (El Carrizal); y la vía Malambo hacia Caracolí.

La empresa de energía air-e realizará trabajos de mantenimiento en el Atlántico - Foto: Air-e

Circuito Pimsa, de 7:00 a. m. a 12:00 del mediodía: Parque Industrial Pimsa y vía Malambo - Sabanagrande hasta el kilómetro 3.

De otro lado, en el municipio de Soledad, de la calle 19 a la calle 25 entre carreras 35 y 37, entre Salamanca y El Triunfo, habrá adecuación de punto de conexión de 7:50 de la mañana a 6:00 de la tarde.

En la carrera 27 entre calles 24 y 26, en el barrio Hipódromo, se cambiará red en mal estado y se adecuará transformador de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.

De igual forma, la compañía dio a conocer que se presentará suspensión del servicio por labores de mantenimiento de 8:50 de la mañana a 6:00 de la tarde en el corregimiento Hibacharo y en la vía Palmar de Candelaria - Hibacharo.

La empresa air-e suministra energía en el departamento de Atlántico. - Foto: A.P.I

Con respecto a Barranquilla, en sectores del norte de la ciudad se realizarán trabajos de mantenimiento y adecuaciones de red y transformadores en los siguientes horarios:

En Riomar: de 7:50 a.m. a 9:30 a.m. en la carrera 59B con calle 85 y de 9:45 a.m. a 11:50 a.m. en la calle 86 con carrera 58

En San Vicente: de 12:15 del mediodía a 2:20 p.m. en la calle 85 con carrera 51B y de 2:30 p.m. a 4:35 p.m. en la calle 86 con carrera 50; y de 4:45 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 51 con calle 93, en El Prado.