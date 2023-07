Prepárese: estos son los cortes de luz en Barranquilla para este jueves 27 de julio

Por lo anterior señalaron que la labor de mantenimiento preventivo requerirá suspensiones temporales en el suministro de energía en los horarios y sectores: de 6:30 a.m. a 5:40 p.m. en la vía 40 con calle 79; de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. en la vía 40 entre calles 79B y 85 (Siape); y de 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y de 5:10 p.m. a 5:40 p.m. en la vía 40 entre calles 77C y 85 (Siape y Bello Horizonte).