Desde el barrio Las Margaritas, en Soledad, Atlántico, varios allegados a la familia del joven que murió en este fatídico accidente de tránsito este martes, 15 de julio, pidieron justicia y que el caso no quede como uno más en el territorio nacional colombiano.

“La comunidad está indignada y no compartimos esa decisión del juez de dejarlo en libertad porque acabó con la vida de un joven honesto, trabajador, estudioso, inteligente que ya había logrado sus prácticas y quedó fijo en la empresa por ser muy buen trabajador”, dijo al medio de comunicación.

“Lo dejaron libre porque no lo encontraron en flagrancia, pero las pruebas, los videos que la gente grabó, de cómo ese carro se llevó al niño. Además de eso, había botellas de licor en el vehículo. También de cómo ese señor no podía salir del carro, no podía ni sostenerse en pie por la borrachera que tenía”, dijo a Zona Cero.