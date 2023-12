Tragedia en Barranquilla: mientras celebraba la victoria del Junior, joven perdió la vida tras ser arrollado por un tractocamión

La euforia de los barranquilleros por el triunfo del Junior se vio empañada esa misma noche del miércoles. Mientras las calles se adornaban de rojo y blanco con caravanas, banderas y derroche de alegría, en el sur de la ciudad un trágico siniestro cobró la vida de un joven.

La víctima fue identificada como Nicolás José Ferrer Morales, de 26 años. La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, sobre la mesa hay varias hipótesis. Algunos testigos aseguran que a eso de las 11:15 de la noche, Ferrer intentó cruzar el bulevar del barrio Simón Bolívar y fue arrollado por un tractocamión.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en la vía | Foto: A.P.I

Otras versiones aseguran que el joven se subió al pesado vehículo, en medio de la celebración, y se cayó. El conductor del automotor no se habría percatado y pasó por encima de su cuerpo.

Las autoridades detallaron que el caso se registró exactamente en la calle 19, sentido sur Norte, al llegar a la carrera 6 B.

Carlos Bacca dedicó triunfo a su madre

Una de las figuras del partido de la final de la liga colombiana entre Independiente Medellín y Junior fue Carlos Bacca, quien resurgió de las cenizas con el equipo barranquillero, luego de tener varias caídas y un arranque de temporada flojo, para luego anotar 18 goles en la Liga BetPlay II.

Entre lágrimas, el jugador del Junior de Barranquilla le dedica el triunfo del equipo tiburón contra Independiente Medellín, al coronarse campeón, a su madre fallecida. Foto: WinSports | Foto: Foto: WinSports

Durante el 2023, Bacca, uno de los goleadores colombianos del último tiempo en la liga local y el exterior, ha vivido lo que es tocar el infierno y el cielo. Actualmente, con su amado Junior de Barranquilla, pasa los ‘gloriosos’, tras haberlo ayudado en los cuadrangulares finales para llegar a la gran final, donde enfrentaron a los paisas por el título.

Si bien ahora todo es felicidad, el camino no ha sido fácil en muchos momentos por diversas situaciones que ha vivido a su alrededor. De las que más marcaron, es que este mismo año el cuerpo técnico de Hernán Darío Gómez, cuando este oficiaba como entrenador, por poco le sentencia que era momento de su retiro.

“Carlos tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha. Es un desgaste. Le permite hacer muchas cosas, pero su velocidad de reacción se pierde cuando está la situación así”, aseguró a mediados del año Javier Fernández, quien era el médico del club en ese momento.

Entre las piezas claves para la recuperación de un equipo que a la altura de las primeras fechas del Torneo Finalización no se sabía si clasificaría, está justamente el capitán e ídolo, Bacca, quien recibió la confianza, apoyo y fue acogido para nuevamente sacar su mejor versión.

Al dar sus primeras impresiones sobre lo ocurrido en el partido, que en un momento todo jugaba a favor de Independiente Medellín, el artillero no pudo pronunciar palabras, no solo por la alegría, sino también mostrando que no tuvo un camino fácil para llegar a ser el protagonista de Junior.

Carlos Bacca abrió el marcador en la final de ida. | Foto: Colprensa: Jairo Kassiani

Con lágrimas, y mostrando un momento enternecedor ante las cámaras, el atacante con la voz entrecortada dijo: “Esto ha sido muy duro. Solo Dios me ha sacado y nadie sabe lo que he vivido. He perdido a mi madre y me vine un poco tarde porque ella me quería ver, pero yo sé que en el cielo ella está contenta”.

Bacca expresó su nostalgia, pues su madre falleció en 2021 y le había prometido volver al Junior y salir campeón como ocurrió hoy.

“Esto es por ti, mi vieja, te amo”, aseguró el jugador, quien también comentó que “mi madre era lo que siempre me decía que quería verme en Junior, campeón nuevamente y goleador. No pude cumplirle porque ella está en el cielo y no me ha visto”.