Afectaciones en la movilidad de Bogotá: cierre de estaciones por manifestaciones pro-Palestina en la ciudad

Bogotá vive una nueva jornada de marchas y bloqueos en diversos puntos de la ciudad, tras las convocatorias para marchar en apoyo a Palestina y contra el genocidio en Gaza, al cumplirse dos años desde que Hamás entró a Israel, mató a 1.200 personas y tomó a 250 secuestrados.

Las marchas —que han sido apoyadas por el Gobierno Petro— han recorrido parte de la carrera séptima y otras vías generando colapso vehicular. Dos grupos de manifestantes realizan movilizaciones que están provocando diversas afectaciones en las rutas del sistema TransMilenio, por lo que los ciudadanos se han visto obligados a caminar en medio de los carriles de los articulados para llegar a sus destinos.

A esta hora se registran movilizaciones ciudadanas en Bogotá en apoyo a Palestina. Los manifestantes gritan «los niños de Gaza no son una amenaza» mientras caminan por la calle 26 hacia el centro de la capital.



No hay paso de TransMilenio por la calle 26 hacia el oriente.

“Los manifestantes se dividen en dos grupos, generando afectación vial, así: en la calle 26 con NQS, en sentido occidente-oriente, avanzan; y en la calle 26 con carrera 33, en sentido oriente-occidente, bloquean”, señaló Tránsito Bogotá.

A través de la cuenta oficial de X de TransMilenio se ha informado sobre las estaciones que no están prestando servicio, así como las medidas adoptadas en coordinación con las autoridades de la ciudad.

“Continúan los desvíos para las rutas zonales y los retornos en las estaciones Centro de Memoria y Quinta Paredes para los servicios troncales”, destaca la entidad.

Estaciones que siguen sin operar:

Centro de Memoria

Concejo de Bogotá

Ciudad Universitaria

Corferias

Quinta Paredes.

Actualmente, hacen presencia en diversos lugares de la ciudad unidades de diálogo de la Alcaldía de Bogotá y unidades de fuerza disponible.

Debido a las afectaciones, la entidad anuncia el cierre de nuevas estaciones

Dejan de operar las estaciones:

San Diego

Las Nieves

San Victorino.

“Continúan los desvíos para las rutas troncales BK23, HK54 y LK10 por la avenida carrera 30. Los servicios GK43 Y BK16 operan con normalidad y se cancelan los retornos en Quinta Paredes”, destacó TransMilenio.

Manifestantes se dirigen al centro de la ciudad

Tras desarrollarse la primera parte de las manifestaciones, a la altura de la Embajada de Estados Unidos, los asistentes se dirigen al centro de la ciudad, causando afectaciones a la movilidad de la avenida El Dorado.

La movilización a favor de Palestina que inició en la embajada de Estados Unidos avanza a esta hora por la calle 26, a la altura de la Universidad Nacional, con dirección al centro. Por esta situación, las estaciones Ciudad Universitaria, Corferias, Quinta Paredes,…

Las instituciones de la ciudad piden a los usuarios tomar rutas alternas para evitar las complicaciones que se presentan en diversas zonas de la avenida El Dorado.

Afectaciones a la flota del SITP

A pesar del buen comportamiento de la mayoría de los manifestantes, por medio de las redes sociales, se dio a conocer que un bus del Sistema Integrado de Transporte fue vandalizado.

#ENVIVO | Autoridades de movilidad confirman que otro bus del SITP fue vandalizado en la Carrera 13 con Calle 26.



Autoridades de movilidad confirman que otro bus del SITP fue vandalizado en la Carrera 13 con Calle 26.

Adicionalmente, Canal Uno señala que, a la altura de la avenida 19 con carrera 9, una persona fue atropellada en medio de las manifestaciones.