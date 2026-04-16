La percepción ciudadana es un indicador clave para medir el estado real de la ciudad más allá de las cifras oficiales y los porcentajes de cumplimiento de los planes de campaña. La Encuesta Distrital de Percepción (2025-2027), elaborada por la SDP, recoge la visión directa de 13.082 bogotanos sobre temas estructurales como movilidad, calidad de vida y expectativas de futuro.

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Dicha encuesta busca “obtener información precisa y desagregada (…) sobre la percepción de los habitantes” en distintos ámbitos de la vida urbana, tal como lo explica la Alcaldía. Esto permite evaluar tanto la gestión pública como las condiciones reales de la ciudad desde la experiencia ciudadana.

La ciudad hizo una encuesta con más de 13.000 personas para identificar la percepción de los ciudadanos sobre la actual administración. Foto: Guillermo Torres / Semana

¿Qué aspectos destacan los ciudadanos de Bogotá?

La encuesta muestra que el 63,5 % de los ciudadanos confía en que Bogotá será un mejor lugar para vivir en el futuro, mientras que el 83,7 % afirma sentirse orgulloso de vivir en la ciudad. Estos indicadores reflejan una percepción positiva generalizada, incluso en medio de los desafíos estructurales que enfrenta la capital, por ejemplo, en seguridad o movilidad.

En materia de movilidad, los resultados son sorpresivos, más cuando en la ciudad hay múltiples obras en simultánea a nivel vial, ya que el 59,7 % de los ciudadanos se siente satisfecho con su medio de transporte principal. Eso sí, el 67,2 % considera que las obras de infraestructura reducirán los tiempos de viaje en el futuro.

Adicionalmente, la sensación de violencia ha disminuido en líneas generales; solo el 15 % de los encuestados manifestó haber sido víctima de algún delito en la ciudad.

El metro de Bogotá es uno de los aspectos cuya credibilidad es superior al 50 %, algo impensado décadas atrás. Foto: Semana / Empresa Metro de Bogotá / Montaje: Semana

Uno de los puntos más relevantes está asociado al metro. La encuesta señala que el 56 % de los bogotanos confía en que la primera línea del metro entrará en operación en 2028, un valor muy positivo, que refleja credibilidad en uno de los proyectos con peor historial de retrasos a lo largo de las décadas.

Desde el Distrito, estos resultados “reflejan una ciudadanía resiliente, con altos niveles de identidad y confianza en el desarrollo de la ciudad”. La percepción positiva se sostiene en variables como orgullo, optimismo y expectativas de mejora en la culminación de los proyectos clave para el bienestar.

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¿Qué aspectos critican los ciudadanos de Bogotá?

Otros puntos de medición de esta encuesta, compartidos por Bogotá Cómo vamos, son la favorabilidad del alcalde, la percepción de corrupción y la sensación de atención a necesidades.

En estos puntos, la calificación positiva de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán retrocede y es la más baja pospandemia, pasando del 42 % a únicamente el 26 %, una caída similar a la de Samuel Moreno entre 2008 y 2009, quien perdió 18 puntos en este periodo.

La favorabilidad del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cayó 16 puntos en la última medición. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Adicionalmente, la percepción de corrupción ha aumentado en 6 puntos, superando por primera vez el 50 % en 10 años (actualmente se ubica en 51 puntos porcentuales).

Finalmente, frente a la pregunta: “Su gobierno local atiende y responde de manera efectiva a las necesidades y solicitudes de la ciudadanía, realiza mejora de trámites y adecúa permanentemente los canales de servicio al ciudadano”; solo el 7,6 % de la ciudadanía se siente realmente atendida por la administración actual.