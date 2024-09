Aterrador: una joven de 22 años denuncia que su jefe la abusó sexualmente en una panadería al sur de Bogotá

“El jueves yo estaba trabajando en la panadería. Mi jefe estaba ahí. A las 8:00 de la noche llegó un señor y empezaron a tomar cerveza. Yo seguí trabajando atendiendo a los clientes. Después, a eso de las 8:30 de la noche, cuando era la hora del cierre, yo me estaba quitando el uniforme. Esa persona me agrede, me coge a la fuerza, apaga las luces y las cámaras, me lleva a la fuerza al baño. Yo lo único que hago es defenderme, le rasguñé en el cuello”, asegura la víctima.