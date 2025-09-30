Suscribirse

Bebé recién nacida fue rescatada en la Terminal del Salitre; una patrullera la amamantó de urgencia

La patrullera que fue su fuente de alimento reveló detalles del caso en SEMANA.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

1 de octubre de 2025, 12:44 a. m.
Este hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre.
El 7 de septiembre, la Policía Nacional atendió el caso de una bebé recién nacida que estaba en continuo llanto al interior de la Terminal de Transporte Salitre de Bogotá.

Los uniformados observaron a un hombre quien sería el tío de esta menor, cargando a esta pequeña en una posición riesgosa y evidenciando una necesidad de asistencia alimentaria urgente.

En aras de salvaguardar su apoyo nutricional, despertó el instinto maternal en una de las uniformadas adscritas al Grupo de Infancia y Adolescencia, brindándole a esta bebé de su leche materna.

Ante esto, SEMANA habló con la patrullera Nancy Ginad, quien contó cómo fue su experiencia en este caso debido a que la familia de la menor estaba prácticamente desplazada.

“La verdad, la niña estaba buscando pecho porque estaba abriendo la boquita como desesperada por alimento. Entonces, pues, yo procedí a trasladarme a la estación y, pues, darle alimento porque, pues, como yo tenía un pecho lactando, pues, la verdad, la amamanté”, dijo inicialmente.

La patrullera contó que hizo esto debido a que los familiares de la bebé, que son de origen extranjero, no tenían residencia para quedarse en Bogotá y bridarles mejores oportunidades a la menor.

Ella en ese momento, pues, se encuentra bajo protección del Bienestar Familiar. Hasta el momento donde tengo entendido, pues, no han podido, no han reintegrado a la familia, sino que está bajo protección”, detalló Ginad en SEMANA.

De acuerdo con las autoridades, se pudo evidenciar que los familiares de esta menor no contaban con la documentación que acreditara el grado de consanguinidad, por lo cual se procedió a dejarla a disposición de la autoridad administrativa correspondiente para comprobación y restablecimiento de los derechos.

“La Policía Nacional reitera su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las demás entidades para ofrecer soluciones efectivas que contribuyan a la protección integral de todos los niños, niñas y adolescentes”, agregó la teniente coronel Zuly Ortiz, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá.

