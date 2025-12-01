Bogotá

Bogotá recibirá la presidencia de la Red Internacional de Seguridad Urbana: más de una docena de delegaciones internacionales llegarán ala capital

En el evento de tres días se analizarán los problemas de seguridad trasnacional que aquejan a los países del hemisferio occidental.

1 de diciembre de 2025, 11:27 a. m.