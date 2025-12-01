Suscribirse

Bogotá

Bogotá recibirá la presidencia de la Red Internacional de Seguridad Urbana: más de una docena de delegaciones internacionales llegarán ala capital

En el evento de tres días se analizarán los problemas de seguridad trasnacional que aquejan a los países del hemisferio occidental.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 11:27 a. m.
RISU
RISU | Foto: Secretaría de Seguridad

Bogotá se convierte esta semana en el epicentro de la discusión sobre seguridad urbana en el hemisferio occidental. La capital reúne a alcaldes, secretarios de seguridad, autoridades policiales y organismos internacionales en el II Encuentro Internacional de Seguridad Urbana.

Bogotá recibirá la Red Internacional de Seguridad Urbana
Bogotá recibirá la Red Internacional de Seguridad Urbana | Foto: Secretaría de Seguridad

El evento, convocado por la Red Internacional de Seguridad Urbana (RISU), es una alianza creada en 2024 para intercambiar conocimientos y fortalecer las capacidades locales frente a los retos contemporáneos del crimen, la violencia y la convivencia.

RISU agrupa a ciudades de América Latina y Europa que comparten problemáticas similares y buscan desarrollar metodologías comparadas para enfrentar delitos complejos. Entre ellas están Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro, São Paulo, Ciudad de México, Lima, Santiago, Montevideo, Ciudad de Panamá y las colombianas Bogotá, Medellín y Cali.

Bogotá recibirá la Red Internacional de Seguridad Urbana
Bogotá recibirá la Red Internacional de Seguridad Urbana | Foto: Secretaría de Seguridad

Desde su conformación, la red ha sostenido encuentros virtuales y ejercicios técnicos que han permitido actualizar diagnósticos sobre crimen organizado, prevención comunitaria, gestión de amenazas y uso de tecnologías aplicadas a la seguridad urbana.

El encuentro en Bogotá, que se realizará entre el 3 y el 5 de diciembre, abrirá con la intervención del alcalde Carlos Fernando Galán y la conferencia del secretario de Seguridad, César Restrepo, centrada en los determinantes de la estabilidad urbana.

Nuevo comando de la Brigada 13 del Ejército Nacional.
Nuevo comando de la Brigada 13 del Ejército Nacional. | Foto: Secretaría de Seguridad

La agenda incluye paneles sobre lucha contra el crimen, cooperación entre policías y autoridades civiles, justicia restaurativa y los desafíos que plantea la transición hacia ciudades digitales.

Además, Bogotá será el escenario del lanzamiento oficial del Programa de Mentoría Internacional en Seguridad Urbana, mediante el cual ciudades con experiencia consolidada acompañarán a otras en la adaptación de proyectos exitosos.

césar restrepo Secretario de Seguridad
césar restrepo Secretario de Seguridad | Foto: Secretaría de Seguridad-semana

Las delegaciones también presentarán los estatutos de la red y definirán la ciudad que asumirá la presidencia en 2027, en un proceso que consolida a RISU como un espacio permanente de cooperación técnica y acción conjunta.

