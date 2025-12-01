Bogotá
Bogotá recibirá la presidencia de la Red Internacional de Seguridad Urbana: más de una docena de delegaciones internacionales llegarán ala capital
En el evento de tres días se analizarán los problemas de seguridad trasnacional que aquejan a los países del hemisferio occidental.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Bogotá se convierte esta semana en el epicentro de la discusión sobre seguridad urbana en el hemisferio occidental. La capital reúne a alcaldes, secretarios de seguridad, autoridades policiales y organismos internacionales en el II Encuentro Internacional de Seguridad Urbana.
El evento, convocado por la Red Internacional de Seguridad Urbana (RISU), es una alianza creada en 2024 para intercambiar conocimientos y fortalecer las capacidades locales frente a los retos contemporáneos del crimen, la violencia y la convivencia.
RISU agrupa a ciudades de América Latina y Europa que comparten problemáticas similares y buscan desarrollar metodologías comparadas para enfrentar delitos complejos. Entre ellas están Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Río de Janeiro, São Paulo, Ciudad de México, Lima, Santiago, Montevideo, Ciudad de Panamá y las colombianas Bogotá, Medellín y Cali.
Desde su conformación, la red ha sostenido encuentros virtuales y ejercicios técnicos que han permitido actualizar diagnósticos sobre crimen organizado, prevención comunitaria, gestión de amenazas y uso de tecnologías aplicadas a la seguridad urbana.
El encuentro en Bogotá, que se realizará entre el 3 y el 5 de diciembre, abrirá con la intervención del alcalde Carlos Fernando Galán y la conferencia del secretario de Seguridad, César Restrepo, centrada en los determinantes de la estabilidad urbana.
La agenda incluye paneles sobre lucha contra el crimen, cooperación entre policías y autoridades civiles, justicia restaurativa y los desafíos que plantea la transición hacia ciudades digitales.
Además, Bogotá será el escenario del lanzamiento oficial del Programa de Mentoría Internacional en Seguridad Urbana, mediante el cual ciudades con experiencia consolidada acompañarán a otras en la adaptación de proyectos exitosos.
Las delegaciones también presentarán los estatutos de la red y definirán la ciudad que asumirá la presidencia en 2027, en un proceso que consolida a RISU como un espacio permanente de cooperación técnica y acción conjunta.