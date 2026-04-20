En Bogotá, la intervención de la malla vial local sigue siendo uno de los frentes operativos más constantes dentro de la gestión distrital. Este tipo de obras, aunque de menor escala frente a grandes corredores, impacta directamente la movilidad cotidiana en barrios y sectores residenciales.

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El Distrito confirmó la entrega de la intervención en la carrera 77X entre la calle 48A Sur y la calle 49 Sur, un tramo que fue renovado como parte de los proyectos de inversión local. La obra se ejecutó con una inversión cercana a los 150 millones de pesos, lo que la ubica dentro de las intervenciones de alcance barrial.

La renovación abarcó 277,30 metros cuadrados, en los cuales se aplicó pavimento flexible, una solución común en este tipo de vías por su capacidad de adaptación y mantenimiento. Este tipo de material permite mejorar las condiciones de rodadura y reducir el deterioro acelerado que presentan muchas calles locales.

La obra tuvo un presupuesto cercano a los 150 millones de pesos y su apertura beneficiará a cientos de habitantes en Kennedy. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

La obra busca “mejorar las condiciones de movilidad y tránsito para las y los habitantes del sector”, lo que apunta directamente a resolver problemas de accesibilidad en la zona.

Por ello, la Alcaldía Local de Kennedy viene ejecutando diferentes proyectos orientados al “fortalecimiento de la infraestructura y la conectividad” en la localidad. Esto incluye tanto recuperación de vías como mejoramiento de espacio público y equipamientos.

Pero este no es el único punto con intervenciones para 2026. El Distrito cuenta con un presupuesto cercano a 2,4 billones de pesos destinados al IDU, con el objetivo de avanzar en más de 80 proyectos de infraestructura y entregar al menos 17 obras nuevas durante el año. Esto confirma que las intervenciones viales no son aisladas, sino parte de un plan de ejecución masiva.

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Uno de los casos más claros es la intervención en la avenida Francisco Miranda (calle 45), entre carreras Séptima y Quinta, donde el IDU tuvo que tomar posesión del proyecto tras incumplimientos del contratista. Según cifras oficiales, la obra apenas tenía un 43,39 % de ejecución, lo que obligó a reiniciar el proceso para garantizar su finalización.

En paralelo, se desarrollan múltiples intervenciones de mantenimiento vial en distintos corredores. La Secretaría de Movilidad autorizó en marzo de 2026 varios cierres por obras, entre ellos trabajos en la Autopista Sur con carrera 51, la avenida carrera 40 entre calles 22 y 24, la calle 72 entre carreras 97 y 96A y la Autopista Norte por la calle 97. Estas intervenciones corresponden a reposición de losas y adecuaciones viales dentro de contratos activos del IDU.

Las obras avanzan en la ciudad para mejorar la movilidad en 2026. Foto: Metro de Bogotá

Además, se mantienen en ejecución proyectos de gran escala que continúan avanzando en 2026, como la avenida carrera 68, la nueva Calle 13, el puente de la calle 153 con Autopista Norte y la intersección de la Autopista Sur con avenida Bosa, todos bajo responsabilidad del IDU . Estas obras hacen parte de los corredores estratégicos que buscan mejorar la conectividad de la ciudad.