Bogotá

Cortes de agua en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: horarios y barrios afectados

La suspensión será por al menos 27 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 3:00 a. m.
En Bogotá, los cortes de agua son comunes.
En Bogotá, los cortes de agua son comunes. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) el martes, 23 de diciembre de 2025, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio”, dice la entidad en su comunicado.

Pico y placa en Bogotá rotará el martes 23 de diciembre: Así funcionará

De acuerdo con la compañía, el barrio Provivienda Oriental de la localidad de Kennedy se verá afectado en la prestación del servicio desde las 7:00 de la mañana.

La suspensión será por al menos 27 horas de manera continua en la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D.

Bogotá

Terminal de Transporte de Bogotá anuncia medidas cruciales para los viajeros en los últimos días del año

Bogotá

Mensajes de texto fraudulentos activaron un robo bancario a una mujer en Bogotá: así operan estas estafas

Bogotá

Así operaba una peligrosa red de robo de carros en Bogotá denominada ‘Los Pumas’: quedaron tras las rejas

Bogotá

Vuelven los toros para la afición en Bogotá: Juan De Castilla, Antonio Ferrera y El Cid serán los protagonistas

Bogotá

Grave accidente en Bogotá; motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

Bogotá

Policía salvó a mujer que se iba a lanzar desde puente peatonal en Bogotá: en video quedó registrado todo

Bogotá

Terrorismo en las calles: SEMANA accedió a los expedientes de los jóvenes que protagonizaron el “estallido social” en Bogotá

Bogotá

Tome precauciones en Navidad: estos son los cortes de agua en Bogotá y Soacha del 9 al 12 de diciembre de 2025

Bogotá

Estos son los cortes de agua para este jueves 27 de noviembre, prepare reservas

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá y Soacha: estas serán las zonas que tendrán suspendido el servicio del 19 al 21 de noviembre

Cortes de agua en Bogotá.
La localidad se verá más afectada por los cortes de agua. Foto: Getty Images

La EAAB informó que el tipo de trabajo que se realizara en esta zona de la ciudad es de empates de redes de acueducto.

Recomendaciones para los usuarios:

  • Antes del corte de agua, se recomienda llenar el tanque de reserva de la vivienda.
  • En caso de almacenar agua en recipientes, se recomienda consumirla antes de las 24 horas.
  • Se sugiere hacer uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

Mas de Bogotá

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: horarios y barrios afectados

Terminal de Transporte de Bogotá

Terminal de Transporte de Bogotá anuncia medidas cruciales para los viajeros en los últimos días del año

La mujer contó que se dirigió a una sucursal bancaria para dejar constancia de lo ocurrido.

Mensajes de texto fraudulentos activaron un robo bancario a una mujer en Bogotá: así operan estas estafas

Cayó en Bogotá la red de robo de carros 'Los Pumas'

Así operaba una peligrosa red de robo de carros en Bogotá denominada ‘Los Pumas’: quedaron tras las rejas

Imagen de referencia de corridas en Puente Piedra.

Vuelven los toros para la afición en Bogotá: Juan De Castilla, Antonio Ferrera y El Cid serán los protagonistas

Accidente vial al norte de Bogotá

Grave accidente en Bogotá; motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

El policía Alexander Campos.

Policía salvó a mujer que se iba a lanzar desde puente peatonal en Bogotá: en video quedó registrado todo

ed 2267

Terrorismo en las calles: SEMANA accedió a los expedientes de los jóvenes que protagonizaron el “estallido social” en Bogotá

La ciudad garantiza un modelo donde la educación es una experiencia continua y accesible desde la primera infancia.

Así puede solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: matrícula virtual abierta hasta el 26 de diciembre

José Eduardo Chala es el taxista que arrolló a 11 personas, entre ellos varios menores de edad.

Fiscalía imputó nuevos cargos a taxista que, en estado de embriaguez, arrolló a 11 personas en Bogotá

Noticias Destacadas