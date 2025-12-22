Cortes de agua en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: horarios y barrios afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) el martes, 23 de diciembre de 2025, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio”, dice la entidad en su comunicado.

De acuerdo con la compañía, el barrio Provivienda Oriental de la localidad de Kennedy se verá afectado en la prestación del servicio desde las 7:00 de la mañana.

La suspensión será por al menos 27 horas de manera continua en la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71D.

La localidad se verá más afectada por los cortes de agua. Foto: Getty Images

La EAAB informó que el tipo de trabajo que se realizara en esta zona de la ciudad es de empates de redes de acueducto.

Recomendaciones para los usuarios: