De doña Beatriz a doña Yaneth, del madrazo contra Petro a mujer que paró en seco a vándalos: “Yo sí educo hijos”

Doña Yaneth

Yaneth Franco, una mujer residente en Bogotá y vendedora de empanadas, protagonizó otro hecho en el marco de las movilizaciones de las centrales obreras y apoyadas por el presidente, Gustavo Petro.

La mujer, residente en la localidad de Usaquén, fue grabada por los colegas de Noticias Caracol en momentos en que increpó a jóvenes que pretendieron protagonizar alteraciones de orden público. Estas personas, sin mostrar sus rostros y con patinetas en sus manos, buscaron bloquear las vías.

El asunto es que la señora Yaneth, dijo, se perjudica por la no presencia de gente en donde ella se instala y los confrontó, les gritó y los fue retirando.

“Todo el mundo ya tenía puertas cerradas porque ellos ya habían empezado a armar, a prender candela, a traer cosas ahí, entonces no. No. Yo no podía permitir eso”, le dijo la mujer al referido medio. Posteriormente, señaló, la gente tomó valor y la ayudó a retirar a los vándalos. “Yo llevo 20 años acá y yo conozco a todos esos niños”, sostuvo.

“Son niños los que estaban en la protesta. El más adulto tendría por ahí 20 años, no había más. Como me enfrenté a todos y les dije, ‘¿Usted tiene esposa, hijos, educa a muchachos? Yo sí educo hijos’. Entonces, ¿cómo no nos van a dejar trabajar, cómo voy a dejar perder toda la comida que había hecho?“, aseveró.

Posteriormente, la mujer concedió entrevistas en las que dijo que “tocaba” porque si no trabaja ella se perjudica. “Eso no es manifestación, eso es vandalismo. Esto empezó desde el domingo, me llené de valentía y dije no más. Yo estoy de acuerdo con la protesta social, pero con argumentos, no con vandalismo”, señaló.

Doña Beatriz

Para el cubrimiento del paro nacional, todos los medios del país enviaron a sus reporteros a las calles para contar lo que se estaba viviendo en esta jornada de manifestaciones.

Pero una entrevista de LA F.m, de RCN, ha desatado miles de comentarios en redes sociales y ha sido tendencia durante las últimas horas. La periodista estaba conectada con el director, Juan Lozano, y le mostraba cómo en Medellín las personas estaban saliendo a cumplir con sus respectivas tareas. “Todos están trabajando, todos se están movilizando”, sostuvo la periodista.

De inmediato abordó a una señora en la calle y le preguntó su nombre. Ella respondió: “Beatriz”.

“¿Doña Beatriz, va a salir hoy al paro?“, le preguntó la periodista.

“Nombeee, ¿alcahuetearle a ese HP Noo. ¿Pa’ que robe más? Noo", respondió con vehemencia.

🤣😂🤣😂🤣 Doña Beatriz me representa. La amé! 🤣😂🤣😂pic.twitter.com/pCRv9RhOKS — Liliana Castaño (@LilianaCastanoG) May 28, 2025

Miles de personas marcharon el miércoles en Colombia, aunque en menor número del esperado por el presidente Gustavo Petro, y muchas menos el jueves, en protestas contra el Congreso de la República, que negó la consulta popular.

Aunque miles de seguidores de Petro marcharon hacia la Plaza de Bolívar, estuvieron lejos de llenarla. Otras manifestaciones se desarrollaron también en ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga.

Algunos manifestantes bloquearon estaciones y carriles del sistema de transporte público de Bogotá. Los cierres afectaron a más de un millón de los ocho millones de habitantes de la ciudad, según la empresa administradora Transmilenio.

A mediados de mayo, el Legislativo rechazó convocar a la consulta de Petro, que contenía doce preguntas sobre el sistema laboral. El presidente insistió y días después presentó una nueva propuesta con modificaciones y cuatro preguntas adicionales sobre salud.

Petro advirtió que si el bloqueo del Congreso sigue aprobará la consulta por decreto. Algunos sindicatos, a su turno, decretaron huelgas desde este miércoles hasta el jueves.

“Estamos muy bravos (enojados), los viejos, los jóvenes, los niños. Tenemos muchas necesidades”, dijo Gladys Pineda, una trabajadora del hogar de 63 años. “A los pobres nos quitan todo”, se quejó.