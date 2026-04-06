Edificio Telecom en Bogotá: Historia y legado de una joya arquitectónica

En el corazón de Bogotá, lejos del ruido habitual de las oficinas activas y el tránsito cotidiano, existe un edificio que guarda en silencio una parte importante de la historia reciente del país. Aunque hoy su apariencia transmite abandono, durante años fue un eje fundamental para el funcionamiento de las telecomunicaciones en Colombia.

La muerte de Telecom

Un grupo de ciudadanos decidió recorrerlo en una jornada marcada por el clima cambiante de la capital. La actividad, liderada por una iniciativa interesada en redescubrir espacios poco visibles de la ciudad, propone mirar con otros ojos una estructura que muchos reconocen solo por su pasado, pero pocos han visitado en su estado actual.

Ha sido sede de exposiciones artísticas Foto: Ministerio de Cultura

El inmueble, levantado en la década de los setenta, fue concebido como un punto estratégico dentro de un proyecto mayor que buscaba centralizar operaciones. Su diseño y capacidad respondían a una época en la que el crecimiento tecnológico del país exigía infraestructuras sólidas y modernas. Durante años, miles de trabajadores ocuparon sus espacios, desempeñando labores clave para mantener conectadas distintas regiones del territorio.

Sin embargo, lo que alguna vez fue símbolo de avance terminó abruptamente. El cierre de la empresa a inicios de los años 2000 dejó no solo a cientos de empleados sin trabajo, sino también a varios edificios sin una función clara. En este caso, el cambio fue especialmente evidente: de ser un lugar lleno de actividad constante pasó a convertirse en un espacio prácticamente detenido en el tiempo.

Quienes recorren hoy sus instalaciones encuentran contrastes marcados. Desde áreas oscuras y casi inaccesibles en los niveles inferiores hasta oficinas que aún conservan elementos propios de otra época. Materiales, mobiliario y acabados permanecen como testigos silenciosos de un uso que no volvió a repetirse. Cada rincón parece congelado en el momento en que todo se detuvo.

A pesar del deterioro progresivo, la estructura sigue en pie, resistiendo el paso de los años. No obstante, las señales de desgaste son evidentes: acumulación de polvo, daños en superficies y la presencia de animales que han encontrado refugio en su interior. Todo esto refleja la falta de intervención y mantenimiento a lo largo del tiempo.

Exposición artística en el Edificio Telecom Foto: Ministerio de Cultura

Tras la desaparición de la empresa estatal, el sector de las telecomunicaciones cambió de manos y se abrió a la participación privada. Con ello, los bienes asociados también pasaron a nuevos propietarios. En el caso de este edificio, aunque ha sido adquirido por actores privados, no se ha consolidado un proyecto que permita su recuperación o transformación.

En la actualidad, su uso es limitado. Funciona principalmente como espacio de almacenamiento y, de manera ocasional, como locación para producciones audiovisuales. Esta condición le ha permitido mantenerse en cierta medida activo, aunque lejos del protagonismo que tuvo en el pasado.

A nivel urbano, el entorno también ha cambiado. Algunas zonas cercanas enfrentan problemáticas de seguridad, lo que ha contribuido al aislamiento del lugar. Aun así, hay quienes consideran que su valor va más allá de lo físico, al representar una etapa clave en la evolución de las comunicaciones en el país.

El baúl de los recuerdos con fotos de Telecom, la empresa a la que los colombianos acudían para llamar. Petro planteó revivirla

La discusión sobre su futuro sigue abierta. Sin una declaratoria oficial que lo proteja como patrimonio, su destino depende en gran parte de decisiones económicas y de planificación que aún no se concretan. Mientras tanto, permanece como una especie de cápsula del tiempo en medio de una ciudad que no deja de transformarse.