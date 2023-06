El colmo: ladrones se hicieron pasar por policías para asaltar una casa en Engativá; se llevaron millonario botín

Un preocupante incidente tuvo lugar en la localidad de Engativá, donde un grupo de delincuentes se hizo pasar por policías y agentes del CTI para llevar a cabo un robo en una vivienda. En un acto de extrema violencia, los ladrones amenazaron y encerraron a dos mujeres y a un niño —de 2 años— en una habitación, mientras perpetraban el delito y se apoderaban de una suma millonaria.

El atraco comenzó cuando individuos vestidos con uniformes de la Policía y del CTI ingresaron a la casa, con la intención de robar el dinero perteneciente a uno de los residentes, quien se desempeña como comerciante. Durante el asalto, los delincuentes mantuvieron amenazadas a las dos mujeres y al niño durante aproximadamente 40 minutos, generando un ambiente de terror y angustia.

los delincuentes mantuvieron amenazadas a las dos mujeres y al niño durante aproximadamente 40 minutos - Getty Images - Foto: Imagen llustrativa - Getty Images

Las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda registraron los momentos previos al robo. En el video, se observa a un hombre con gorra y tapabocas acercándose a la puerta e intentando abrirla sin éxito. Acto seguido, este individuo realiza señas y llama a otro cómplice, quien viste el uniforme de policía y timbra la puerta, solicitando a la mujer que le abra.

“Ellos llegaron y timbraron. Yo puse las cámaras y vi a un policía. Me asomé y el policía me dijo ‘baje, señora, que le tenemos una información’. Pensé que algo estaba pasando, ya que era la Policía. Bajé y mi hijo me siguió. Abrí la puerta y sentí un empujón”, relató una de las víctimas.

Pensé que algo estaba pasando, ya que era la Policía. Bajé y mi hijo me siguió. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Tras el ingreso del delincuente con gorra, la mujer fue sometida, mientras que varios vehículos, que minutos antes circulaban por la zona, se detuvieron frente a la vivienda. De estos vehículos, descendieron aproximadamente ocho ladrones, todos ellos uniformados y armados con pistolas.

Una de las víctimas, en una entrevista con Noticias Caracol, describió cómo uno de los asaltantes le preguntó: “¿Ustedes tienen dinero en la casa?”. Ella respondió negativamente, pero los delincuentes insistieron y la presionaron. “Les dije que había una cajita en la escalera, que la sacaran de ahí. Intentaron encontrarla, pero al no lograrlo, me golpearon en la cabeza”, agregó la víctima.

Incluso, los propios delincuentes llamaron a otro cómplice, quien llegó en bicicleta y les entregó un maletín con herramientas para facilitar el robo dentro de la vivienda.

Mientras llevaban a cabo el robo, los ladrones ataron a las mujeres y las encerraron en un cuarto. Además, comenzaron a interrogarlas para saber si había más dinero en la casa. “Agarraron a mi mamá y la levantaron, diciéndole ‘bien, señora, o nos dice dónde está el otro dinero o nos llevamos al niño’ ”, narró una de las víctimas.

Mientras llevaban a cabo el robo, los ladrones ataron a las mujeres y las encerraron en un cuarto - Foto: Getty Images

Tras revisar los videos de seguridad captados por las cámaras, se pudo identificar a uno de los asaltantes con una chaqueta de la Policía con el número 89911, mientras que en los uniformes de los demás se podían apreciar las siglas del CTI. Los delincuentes lograron escapar con aproximadamente 60 millones de pesos.

Hasta el momento, la Policía de Bogotá no se ha pronunciado sobre este caso, respecto a las medidas que se tomarán para esclarecer el hecho y capturar a los responsables.