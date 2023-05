“El que tenga miedo a morir que no nazca”: youtuber extranjero ingresó al barrio Santa Fe en Bogotá, ¿qué le pasó?

Caminar por algunas calles de Bogotá, posiblemente, no sea lo más seguro, en especial si se trata de la zona del barrio Santa Fe, ubicado en el centro de la ciudad.

Sin estigma alguno, un extranjero y creador de contenido llamado JustKareem se aventuró a registrar parte de la capital, pero su experiencia no fue la mejor debido a que varios hombres se le acercaron, lo asustaron y no tuvo otro remedio que salir corriendo. Por suerte, no hubo consecuencias graves de por medio.

Entonces, JustKareem, sin miedo e incluso, probablemente, sin saber que se trataba de una de las zonas en la ciudad donde más se presentan conflictos de diferente tipo, ingresó al barrio Santa Fe; algo que más de un bogotano de nacimiento nunca ha hecho.

En efecto, pasó lo que muchos pensaron: el extranjero tuvo contacto cara a cara con la delincuencia.

Caminando como si se fuese un parque

De la forma más tranquila, como si se tratara de un parque de bolsillo, el youtuber se grabó ingresando al Santa Fe.

Entre más fue caminando, las calles comenzaron a hacerse solitarias; de inmediato, ya dentro del espacio, un hombre se le acercó y le pidió dejar de grabar, incluso ya se le estaba abalanzando al youtuber; lo intimidó y a este le tocó defenderse.

Al extranjero le tocó defenderse. - Foto: YouTube: @ Justkareem

Pero eso no fue todo; pese a que el extranjero comenzó a alejarse del sitio, quedó consignado en el video el momento en el que el hombre que lo abordó al principio y otras más personas empezaron a correr para alcanzarlo, así que a JustKareem le tocó comenzar a correr sin parar; de lo contrario, los internautas comentaron que lo iban a “linchar”.

Al extranjero le tocó correr para evitar ser linchado por habitantes del sector. - Foto: YouTube: @Justkareem

En esta ocasión, la agilidad del hombre le permitió salir sin ninguna consecuencia del sector. En el clip quedó consignado el momento de tensión que vivió el extranjero, quien resultó llegando hasta la Caracas, pasó las carreteras y se resguardó en las instalaciones del Sena que se encuentran cerca.

Luego de esto, el hombre siguió su camino y prefirió dar un paseo por una zona más concurrida por los turistas, como lo es San Victorino; sin embargo, sus expresiones continuaron siendo de angustia y agitación por la experiencia que vivió.

Según la descripción del video, el youtuber consignó: “Fui perseguido por 5-7 gánsteres en el barrio más peligroso de Bogotá, Santa Fe. Me las arreglé para salir con mucha mirada”.

El creador de contenido se convirtió en blanco de críticas. - Foto: YouTube: @Justkareem

Como era de esperarse, los comentarios por parte de los usuarios digitales no se hicieron esperar en la plataforma. Varios internautas escribieron su punto de vista, algunos de los más relevantes son:

“Para todos los que miran que no son de Colombia. Ese es uno de los barrios más peligrosos de Bogotá, los locales no harían lo que él hizo, ni siquiera sacaríamos nuestra cámara o celulares de donde estaba filmando porque todavía es peligroso”; “Qué genial, el Sena salvando a todas las personas en el mundo”; “Por favor, no arriesgue su vida por los clics”; “Es realmente incoherente lo que hacen estos tipos entrando a ese tipo de barrios solo por visitas, ni siquiera es una labor periodística o reportaje interesado en la vida de los que viven ahí”; “Lo que haces es más peligroso de lo que crees amigo, mucho cuidado”, se lee en YouTube.

A continuación, la recopilación del video que se subió el domingo 28 de mayo y ya acumula cientos de reacciones, principalmente criticando el accionar del turista en la capital; en especial porque la mayoría concordó con que “salió con vida de milagro” o, de forma más coloquial, “te estás buscando una muerte pendeja”: