En Bogotá, conductor de carro se metió a la cicloruta y en contravía: así reaccionó mientras lo grababan

Un lamentable hecho que demuestra la falta de cultura vial se presentó durante las últimas horas en Bogotá. El conductor de un carro invadió parte del tramo de la cicloruta y transitó como si nada, además, en contravía.

En un video se observa que dos mujeres que se movilizaban en sus bicicletas por la cicloruta tuvieron que hacerse a un costado para darle paso al carro de placas KYZ 084, de Funza.

#BOGOTÁ. ¿Tú que opinas?



La mañana de ayer 24DIC, en la cicloruta del b/Santa Maria del Lago, loc/Engativá.



FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdXt7k pic.twitter.com/CDo3XvaAJ2 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) December 24, 2025

Mientras tanto, la persona que grababa le dice al conductor “rebien”, y este, como si no fuera con él, tan solo la voltea a mirar y continúa su recorrido.

Por el momento, no ha habido pronunciamiento desde la Secretaría de Movilidad sobre ese irresponsable hecho que se habría presentado, según reseña la cuenta en X ‘Pasa en Bogotá’, en la cicloruta del barrio Santa María del Lago, localidad de Engativá.

Sale a luz aterrador detalle tras accidente en vía a Buenaventura que dejó a pareja de esposos muertos: “chao, Julio”

Conductor de camioneta ingresó en contravía al túnel de Gualanday, Tolima

En otro caso que se registró en horas de la madrugada de este martes, 23 de diciembre, el conductor de una camioneta, en aparente estado de alicoramiento, ingresó en contravía al túnel de Gualanday, en Tolima.

Cámaras de seguridad del sector grabaron el instante en que varios carros tuvieron que esquivar al irresponsable conductor para no provocar un siniestro vial.

Al final, cuando ya había salido del túnel, terminó atropellando a un motociclista. Herido, el conductor de la moto fue trasladado a un hospital cercano.

La camioneta tras atropellar al conductor de la moto. Foto: Tomada de la cuenta en X: @APPGICA

Tras lo anterior, desde la Concesionaria APP GICA S. A. rechazaron lo hecho por este conductor, que puso en riesgo la vida de varias personas.

“Concesionaria APP GICA S. A., informa que, el día de hoy, 23 de diciembre de 2025, se presentó un siniestro vial en el túnel de Gualanday, donde un vehículo transitó de manera irresponsable en contravía, poniendo en grave riesgo a los usuarios del corredor vial. Desde la Concesionaria APP GICA rechazamos de manera contundente este tipo de conductas que atentan contra la vida y la seguridad de todos. Cuidarte es cuidar a los demás”, indicaron puntualmente desde esa concesionaria.