Epa Colombia asegura que está en la cárcel por haber tenido una mala defensa: “Fui engañada”

“Yo recuerdo que antes de aceptar los cargos, a mí me llevó el fiscal con el abogado a Calima 14 —ahora creo que es Multiplaza— y me dijeron que hiciera un preacuerdo. ¿Cuál era el preacuerdo?: que si yo aceptaba los cargos, me quitaban instigación a delinquir con fines terroristas, que es lo que me tiene hoy acá. Este es el delito que me tiene aquí, privada de mi libertad. Cuando yo acepté mis cargos, a mí nunca me quitaron ese delito. Entonces, a mí me dieron una condena de tres años y ocho meses, en la cual yo no podía salir de Bogotá, no podía usar redes sociales y los 13 de cada mes me tenía que presentar en Paloquemado. Aun así, TransMilenio no estuvo de acuerdo y lo que hicieron fue apelar y mandar a la Corte Suprema, y ahí la Corte ratificó que eran cinco años, dos meses y 15 días. O sea que yo fui una víctima más de haber aceptado cargos y de que me hayan engañado el abogado y el fiscal”.