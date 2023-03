“Éramos unas niñas”: así fue el plantón de exalumnas en el Colegio Bethlemitas en Bogotá

Como estaba previsto, este miércoles (29 de marzo) en la tarde se llevó a cabo un plantón al frente del Colegio Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas, en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá. Exalumnas de la institución educativa denuncian presuntos casos de acoso sexual por parte de varios profesores.

Cerca de 50 mujeres se dieron cita afuera de las instalaciones del colegio, tanto por la carrera séptima, como por la carrera 5. Con pancartas, arengas, pinturas y hasta con algunos trapos incendiados se manifestaron en contra de las directivas por, según ellas, permitir que estos casos, que en muchas ocasiones fueron denunciados, se quedaran en nada, sin ningún tipo de investigación.

Con frases como “éramos solo niñas”, “mi falda no es corta, es tu educación”, “si callan a una, respondemos todas”, las exalumnas levantaron las pancartas y su voz en contra del colegio y de los profesores que en algún momento las habrían acosado a varias de ellas. De hecho, en una pancarta se podía leer el mensaje: “¿Profe, todavía me imagina en ropa interior?”.

Las exalumnas del Colegio Bethlemitas bloquearon la carrera séptima. - Foto: Semana

En algún momento del plantón, las exalumnas bloquearon la carrera séptima, a la altura de la calle 66, lo que obligó a los agentes de tránsito a desviar el paso de vehículos que transitaban por la zona, lo que generó caos en la movilidad por cerca de una hora.

El plantón contó con el acompañamiento de gestores de convivencia y diálogo de la Secretaría de Gobierno, además de funcionarios de la Personería de Bogotá. Así mismo, en el lugar hizo presencia un agente del CTI, tratando de recopilar denuncias de algunas de las jóvenes. En términos generales, el plantón transcurrió sin ningún contratiempo.

En algún momento del plantón, las exalumnas intentaron prenderle fuego a un saco. - Foto: Semana

Es de mencionar que desde hace unas semanas, las exalumnas del colegio Bethlemitas crearon una cuenta en la red social Instagram para denunciar casos de acosos sexual y ‘bullying’ en la institución.

“Con esta cuenta se pretende crear un espacio seguro para sobrevivientes, alumnas, exalumnas, y demás estudiantes del Colegio Bethlemitas. Para que compartan las situaciones de acosos vividas, exigir una no repetición, reparación y protección al alumnado”, se lee en la primera imagen registrada por este perfil, la cual está acompañada con un texto que invita a compartir la publicación para que otras víctimas denuncien sus casos.

En los diferentes testimonios se denuncian casos de acoso de profesores hacia diferentes alumnas, maltrato entre los estudiantes y de profesores hacia las estudiantes, y comportamientos inadecuados de algunos docentes con varias jóvenes, presuntamente, aprovechando la confianza entregada para hacer comentarios e insinuaciones de tipo sexual que no corresponden a una relación académica.

Dentro de las denuncias, también existe un común denominador y es la falta de respaldo que experimentaron las presuntas víctimas cuando colocaron los casos en conocimiento de sus directores de curso o de las directivas de la institución.

“Yo le dije a mi directora de curso y dijo que iba a hablar con ellos e iba a decirle a la directora de curso de los niños del otro salón; pasó el tiempo y nunca habló con nadie, solo me dijo que la psicóloga iba a hablar conmigo”, se lee en uno de los testimonios.

Protesta de exalumnas a fuera del Colegio Bethlemitas. - Foto: Semana

“Efectivamente, la psicóloga habló conmigo, pero la ‘reunión’ duró 14 minutos, ya que ella dijo que estaba ocupada y que otro día me llamaba. Yo dejé que me hicieran esos tipos de comentarios porque ya me había cansado de decirles a los profesores. Además, en ese entonces estaba pasado por algunos problemas más fuertes y personales. Llegué a pensar en matarme, pero finalmente no lo hice”, dice una de la exalumna de las Bethlemitas.

En los relatos consignados en esta cuenta de Instagram, también llama la atención cómo, según se lee en varios de ellos, las alumnas y los alumnos de Bethlemitas reclamaban una mejor educación sexual, pero, al parecer, nunca se les brindó información de calidad sobre este tema.