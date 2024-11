Habla por primera vez mamá de niños asesinados por su papá en Bogotá y revela lo que le dijo antes de matarlos

Sobre lo ocurrido en aquel fatídico 28 de octubre, Paola explicó que el padre de los niños nunca mostró algún signo de violencia hacia ellos, por lo que no entiende por qué en esa tarde actuó de esa forma.

“Él fue muy buen papá, no sé qué pasó ese día. Sólo me repetía: ‘Váyase, que usted me altera’. Se supone que él era el papá y tenía que cuidarlos, velar por el bienestar de ellos al igual que yo”, contó.