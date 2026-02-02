Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Un video grabado por una vecina permitió documentar el momento en el que un hombre de 54 años disparó una escopeta desde la ventana de su vivienda, en el barrio Las Ferias, en la localidad de Engativá, en Bogotá. El hecho ocurrió durante el último fin de semana y generó alarma entre los habitantes del sector.

Las imágenes, que circularon en redes sociales, muestran al hombre sacando el arma por la ventana y realizando al menos un disparo al aire. En el mismo video se escucha la voz de una mujer que le advierte que todo quedó grabado y que la Policía ya fue alertada. Tras una llamada a la línea de emergencias 123, patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar.

Agéndese con el pago de impuestos en Bogotá: fechas para impuesto predial y vehicular, descuentos y más

De acuerdo con la Policía, cuando los uniformados arribaron a la vivienda observaron al hombre fuera del inmueble, aún con el arma de fuego en su poder. Al notar la presencia policial, intentó ingresar nuevamente a la casa para esconderse, pero fue interceptado y sorprendido en flagrancia.

Durante el procedimiento, los policías le solicitaron la documentación que acreditara la tenencia o el porte legal del arma. Según el reporte oficial, manifestó no contar con ningún permiso.

En la inspección posterior, las autoridades incautaron dos escopetas y 13 cartuchos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

Revelan video del momento exacto en que criminales lanzaron granada en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá

El hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y su situación jurídica quedó en manos de las autoridades judiciales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre daños materiales asociados a este episodio.

Este caso se conoció un día después de otro procedimiento realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá. En la localidad de Ciudad Bolívar, un hombre de 35 años fue capturado en flagrancia luego de que ciudadanos reportaran disparos en una cancha de fútbol a través de la línea de emergencias 123.

Van dos muertos en accidentes de tránsito en Bogotá: así ocurrieron los hechos este domingo 1 de febrero

Según la Policía, el hombre intentó huir al notar la presencia de los uniformados y, tras un registro, se le halló un arma de fuego tipo escopeta calibre 16. Posteriormente, fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Ambos hechos se presentan en un momento en el que en Bogotá se encuentra suspendida la vigencia de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas. La medida fue adoptada por la Brigada 13 del Ejército mediante la Resolución 00000248 y comenzó a regir desde las 00:00 horas del 1 de enero de este año, con vigencia hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre del mismo año.