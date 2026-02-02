Bogotá

Revelan video del momento exacto en que criminales lanzaron granada en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá

En medio de ese hecho, una persona murió y varias resultaron heridas.

Redacción Nación
2 de febrero de 2026, 2:21 p. m.
Este es el momento exacto de la explosión.
Este es el momento exacto de la explosión. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @periodispublico

El pasado 22 de enero, en horas de la noche, se presentó una fuerte explosión en la carrera 16A, entre calles 23 y 24, en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, centro de Bogotá.

Tras la explosión, un hombre identificado como Henry Gómez murió, mientras que 13 personas más resultaron heridas.

Ahora, cuando han pasado pocos días de este hecho, salió a la luz un video en el que se observa el momento exacto en que dos criminales que se movilizaban a bordo de una motocicleta lanzaron la granada al frente de un establecimiento nocturno para adultos.

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

En el video se observa que cuando el reloj marcaba las 9 de la noche de ese jueves, los autores materiales pasaron a gran velocidad en la moto y el parrillero lanzó el explosivo que cayó en el andén del establecimiento nocturno.

