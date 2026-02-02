Revelan video del momento exacto en que criminales lanzaron granada en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá

El pasado 22 de enero, en horas de la noche, se presentó una fuerte explosión en la carrera 16A, entre calles 23 y 24, en el barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires, centro de Bogotá.

Tras la explosión, un hombre identificado como Henry Gómez murió, mientras que 13 personas más resultaron heridas.

Ahora, cuando han pasado pocos días de este hecho, salió a la luz un video en el que se observa el momento exacto en que dos criminales que se movilizaban a bordo de una motocicleta lanzaron la granada al frente de un establecimiento nocturno para adultos.

Amenazas y atentados con granadas de fragmentación: así funciona el ‘modus operandi’ del multicrimen que opera en Bogotá

En el video se observa que cuando el reloj marcaba las 9 de la noche de ese jueves, los autores materiales pasaron a gran velocidad en la moto y el parrillero lanzó el explosivo que cayó en el andén del establecimiento nocturno.

Precisamente, en ese momento iban caminando dos hombres, quienes recibieron de frente la onda explosiva.

#Bogotá | Un video muestra el momento exacto cuando sujetos en moto lanzan una granada y explota en vía pública de la localidad de Santa Fe, centro de #Bogotá.

El hecho, que se presentó el pasado 22 de enero, dejó

un fallecido y varios heridos. pic.twitter.com/hV2mbnj2D0 — Periodismo Público (@periodispublico) February 2, 2026

En cuanto a la persona fallecida, se estableció que se trata de Henry Gómez, un hombre de 75 años, a quien sus amigos apodaban Rochy y que trabajaba desde hace años como mesero en el sector.

Las autoridades indicaron que, tras la explosión, a Gómez lo alcanzaron a trasladar de urgencia hasta un centro hospitalario, pero, debido a la gravedad de las heridas, falleció.

La esposa de Gómez le narró al diario El Tiempo que él, junto a unos amigos, fue sorprendido por la explosión en momentos en que se encontraban conversando, tal como lo hacían diariamente mientras atraían clientes que acuden a esa zona de tolerancia en Bogotá.

También se estableció que Gómez era uno de los trabajadores más longevos de esa zona de la capital del país.

Según las autoridades, detrás de ese atentado en el centro de Bogotá estaría la banda delincuencial Los Maracuchos, la cual está integrada por criminales de nacionalidad venezolana.