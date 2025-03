San Bernardo, bajo fuego: el tradicional barrio de Bogotá es un campo de guerra entre bandas venezolanas por el control de la droga

Los ataques con explosivos del último mes han dejado un saldo de 18 heridos y cuatro muertos que se convirtieron no solo en la declaratoria de guerra entre las bandas de los Venecos y los Costeños, sino en el aliciente de las autoridades para intervenir en una disputa que es una bomba de tiempo y que amenaza con estallar en otros sectores de la ciudad si no se logra sofocar oportunamente.

No obstante, este panorama no es nuevo. San Bernardo se convirtió en una de las ollas más peligrosas de la ciudad luego de que en 2016 la administración de Enrique Peñalosa interviniera, con uno de los operativos más agresivos de los últimos años, el epicentro de la droga y el homicidio en Bogotá que se ubicaba en el denominado Bronx.

Una historia inconclusa

“Bogotá nunca ha tenido grupos delincuenciales organizados. Ellos (los venezolanos) no iban a desplazar a los combos a Medellín, no van a ir a Cali a desplazar oficinas de cobro ni a Buenaventura a pelear con los Shottas o Espartanos. En Tuluá no se van a meter con la Inmaculada o con los Flacos. En Barranquilla no se van a meter con los Costeños o con la Heroica en Cartagena. Lamentablemente, en Bogotá tuvieron caldo de cultivo para desarrollar esas actividades delictivas”, señaló Cristancho.