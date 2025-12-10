Hombre salió a visitar a un familiar el 1 de diciembre y no aparece: “Él nunca hace eso”

Consternada se encuentra una familia en Bogotá tras la desaparición de uno de sus integrantes. Se trata de Luis Antonio Gutiérrez, un hombre de 59 años que el primero de diciembre salió a visitar a un pariente y desde ese día se desconoce su paradero.

De acuerdo con familiares de Gutiérrez, ese primero de diciembre él salió de su vivienda ubicada en el barrio Florencia, en la localidad de Engativá.

“Él presuntamente iba hacia mi casa, que queda en un barrio aledaño, pero al llegar la noche no aparece. Pensamos que tal vez se había quedado en algún lugar, pero él nunca hace eso. Pasó el martes y comenzamos a recorrer diferentes lugares de la ciudad. Hicimos la denuncia, lo buscamos en hospitales y en Medicina Legal, pero nos dijeron que no estaba”, dijo en City Tv Laura Gutiérrez, hija del hombre desaparecido.

En cuanto a Gutiérrez, se indicó que el día de su desaparición vestía una camiseta de color verde oscuro, jean azul, y se movilizaba a bordo de una bicicleta tipo todoterreno de color blanco y negro.

Así mismo, se estableció que se dedicaba a oficios varios. Quien tenga información sobre su paradero puede comunicarse a los números 3184903050 y 3213519540.

Fonoaudióloga desapareció en Bogotá y apareció muerta en hotel de Tunja

Una mujer identificada como Liliana Andrea Molina, una fonoaudióloga de 51 años que había sido reportada como desaparecida el 10 de noviembre, luego de salir de su vivienda ubicada en la localidad Suba, apareció muerta al interior de un hotel en Tunja, Boyacá.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Molina, el pasado 11 de noviembre, desde La FM, de RCN Radio, indicaron que la mujer fue hallada en el cuarto del hotel con varias heridas con arma blanca.

En el mismo portal web aseguraron que “fue encontrada muerta junto a una botella de licor”.

Liliana Andrea Molina, la mujer que fue hallada muerta. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @TuiterosBoyaca