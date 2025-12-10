Suscribirse

Bogotá

Hombre salió a visitar a un familiar el 1 de diciembre y no aparece: “Él nunca hace eso”

El hombre de 59 años desapareció después de salir de su vivienda ubicada en el barrio Florencia, localidad de Engativá.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
10 de diciembre de 2025, 7:41 p. m.
Luis Antonio Gutiérrez, el hombre desaparecido.
Luis Antonio Gutiérrez, el hombre desaparecido. | Foto: Imagen difundida por los familiares de Luis Antonio Gutiérrez

Consternada se encuentra una familia en Bogotá tras la desaparición de uno de sus integrantes. Se trata de Luis Antonio Gutiérrez, un hombre de 59 años que el primero de diciembre salió a visitar a un pariente y desde ese día se desconoce su paradero.

De acuerdo con familiares de Gutiérrez, ese primero de diciembre él salió de su vivienda ubicada en el barrio Florencia, en la localidad de Engativá.

“Él presuntamente iba hacia mi casa, que queda en un barrio aledaño, pero al llegar la noche no aparece. Pensamos que tal vez se había quedado en algún lugar, pero él nunca hace eso. Pasó el martes y comenzamos a recorrer diferentes lugares de la ciudad. Hicimos la denuncia, lo buscamos en hospitales y en Medicina Legal, pero nos dijeron que no estaba”, dijo en City Tv Laura Gutiérrez, hija del hombre desaparecido.

Contexto: Encuentran muerto al niño de 9 años que había desaparecido en Candelaria, Atlántico: esto se sabe

En cuanto a Gutiérrez, se indicó que el día de su desaparición vestía una camiseta de color verde oscuro, jean azul, y se movilizaba a bordo de una bicicleta tipo todoterreno de color blanco y negro.

Así mismo, se estableció que se dedicaba a oficios varios. Quien tenga información sobre su paradero puede comunicarse a los números 3184903050 y 3213519540.

Fonoaudióloga desapareció en Bogotá y apareció muerta en hotel de Tunja

Una mujer identificada como Liliana Andrea Molina, una fonoaudióloga de 51 años que había sido reportada como desaparecida el 10 de noviembre, luego de salir de su vivienda ubicada en la localidad Suba, apareció muerta al interior de un hotel en Tunja, Boyacá.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Molina, el pasado 11 de noviembre, desde La FM, de RCN Radio, indicaron que la mujer fue hallada en el cuarto del hotel con varias heridas con arma blanca.

En el mismo portal web aseguraron que “fue encontrada muerta junto a una botella de licor”.

Liliana Andrea Molina
Liliana Andrea Molina, la mujer que fue hallada muerta. | Foto: Tomada de la cuenta en X: @TuiterosBoyaca

“Fuentes extraoficiales informaron a La FM que el cuerpo presentaba heridas que podrían haber sido autoprovocadas con un objeto cortopunzante, aunque las causas exactas del deceso serán establecidas por expertos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, registraron puntualmente en La FM, en días pasados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. incautó petrolero frente a las costas de Venezuela: Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro

2. El regalo que “enterneció” a los seguidores de Shakira en Argentina

3. Arrestan al expresidente de Bolivia, Luis Arce: esto se conoce al respecto

4. Hombre salió a visitar a un familiar el 1 de diciembre y no aparece: “Él nunca hace eso”

5. Luz Adriana Camargo, fiscal general, respondió al trino del presidente Gustavo Petro en el que cuestionó su gestión

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Desaparicióndesaparecidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.