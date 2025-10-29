Suscribirse

Hombre señalado de agredir a perrita en el norte de Bogotá, al parecer, ya tenía un proceso abierto por hechos similares en 2018

La comunidad organizó un plantón para rechazar los hechos. Samantha quedó a disposición de las autoridades y todavía falta rescatar dos felinos más.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 3:58 p. m.
Samantha, la perrita que fue rescatada de las manos de su agresor en el sector de Cedritos.
La comunidad del sector de Cedritos, en el norte de Bogotá, convocó a un plantón tras conocerse el video de un hombre que maltrata a una perrita Golden Retriever de 14 años, dentro de un conjunto residencial de esa zona. En el video quedó registrado cómo el sujeto, sin pensarlo, le propina varias patadas en el cuerpo a la canina y la golpea contra una pared, mientras la arrastra para bajarla por las escaleras.

Contexto: Hombre fue grabado golpeando brutalmente a su perro golden retriever en Bogotá: vecinos exigen castigo ejemplar
Samantha, la perrita que fue rescatada de las manos de su agresor en el sector de Cedritos.
Este es el comunicado del Distrito.

Las imágenes, que fueron extraídas de los videos de seguridad del conjunto de apartamentos y que fueron difundidas por grupos animalistas en redes sociales, se hicieron virales rápidamente y generaron el rechazo de toda la comunidad.

Ante los hechos, la Policía Ambiental y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) desplegaron un operativo para rescatar a Samanta, la perrita del video de las cámaras de seguridad. El procedimiento se realizó el 28 de octubre de 2025, luego de que la comunidad enfurecida denunciara las agresiones.

Contexto: Bogotá hace plantón para exigir justicia por Samantha, la perrita maltratada por años: filtran video del 2018 con más agresiones
Samantha, la perrita que fue rescatada de las manos de su agresor en el sector de Cedritos.
Según el comunicado del Distrito, la aprehensión material preventiva del animal se llevó a cabo tras el concepto desfavorable emitido por los veterinarios del IDPYBA, quienes determinaron que la canina requería atención inmediata.

Durante la diligencia, las autoridades enfrentaron dificultades por la actitud agresiva y la alteración del presunto responsable, quien además convive con dos gatos. Estos también recibieron un concepto desfavorable por parte del Instituto, aunque su retiro no pudo concretarse debido al estado alterado del hombre.

Contexto: Contra la zoofilia, el maltrato y el abandono: estas son las políticas públicas que están revolucionando la dignidad animal en Colombia
Samantha, la perrita que fue rescatada de las manos de su agresor en el sector de Cedritos.
El IDPYBA informó que asumirá la representación jurídica de los animales y llevará a cabo las acciones médicas necesarias para la rehabilitación y recuperación de Samanta. Las autoridades agradecieron la articulación de la Alcaldía Local de Usaquén y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar casos de maltrato animal.

Revisando el historial del hombre señalado de maltratar a Samantha y a otros dos felinos, se evidenció que ya tenía un proceso abierto desde diciembre de 2018 por un hecho similar al que quedó registrado en las cámaras de video.

Según ese documento, en ese entonces, la inspección de policía dio inicio a una actuación en contra del sujeto por la conducta de “hechos dañinos o actos de crueldad para con los animales”.

Samantha, la perrita que fue rescatada de las manos de su agresor en el sector de Cedritos.
En el documento que reposa en el expediente del hombre quedó registrado que fue obligado por la autoridad a pagar una multa de más de tres millones de pesos y que la custodia de la perrita llamada Sara había quedado a consideración de la autoridad competente.

Ahora bien, en el nuevo proceso abierto contra el señalado agresor se presentó toda la asistencia jurídica necesaria y, tanto en el caso de Samanta como en el de los felinos, fueron remitidos al Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación, donde se adelantan las acciones penales correspondientes.

