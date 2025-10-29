La comunidad del sector de Cedritos, en el norte de Bogotá, convocó a un plantón tras conocerse el video de un hombre que maltrata a una perrita Golden Retriever de 14 años, dentro de un conjunto residencial de esa zona. En el video quedó registrado cómo el sujeto, sin pensarlo, le propina varias patadas en el cuerpo a la canina y la golpea contra una pared, mientras la arrastra para bajarla por las escaleras.

Las imágenes, que fueron extraídas de los videos de seguridad del conjunto de apartamentos y que fueron difundidas por grupos animalistas en redes sociales, se hicieron virales rápidamente y generaron el rechazo de toda la comunidad.

Ante los hechos, la Policía Ambiental y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) desplegaron un operativo para rescatar a Samanta, la perrita del video de las cámaras de seguridad. El procedimiento se realizó el 28 de octubre de 2025, luego de que la comunidad enfurecida denunciara las agresiones.

Samantha, la perrita que fue rescatada de las manos de su agresor en el sector de Cedritos.

Según el comunicado del Distrito, la aprehensión material preventiva del animal se llevó a cabo tras el concepto desfavorable emitido por los veterinarios del IDPYBA, quienes determinaron que la canina requería atención inmediata.

Durante la diligencia, las autoridades enfrentaron dificultades por la actitud agresiva y la alteración del presunto responsable, quien además convive con dos gatos. Estos también recibieron un concepto desfavorable por parte del Instituto, aunque su retiro no pudo concretarse debido al estado alterado del hombre.

El IDPYBA informó que asumirá la representación jurídica de los animales y llevará a cabo las acciones médicas necesarias para la rehabilitación y recuperación de Samanta. Las autoridades agradecieron la articulación de la Alcaldía Local de Usaquén y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar casos de maltrato animal.

Revisando el historial del hombre señalado de maltratar a Samantha y a otros dos felinos, se evidenció que ya tenía un proceso abierto desde diciembre de 2018 por un hecho similar al que quedó registrado en las cámaras de video.

Según ese documento, en ese entonces, la inspección de policía dio inicio a una actuación en contra del sujeto por la conducta de “hechos dañinos o actos de crueldad para con los animales”.

En el documento que reposa en el expediente del hombre quedó registrado que fue obligado por la autoridad a pagar una multa de más de tres millones de pesos y que la custodia de la perrita llamada Sara había quedado a consideración de la autoridad competente.